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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim sonrası hükümetin kurulabilmesi için verilen sürenin dolmasına iki gün kala, son bir hamle ile erken seçim tehdidini masaya getirdi.

Sağ partilerin zafer ile ayrıldığı 9 Nisan seçimleri sonrası, Netanyahu'nun Likud'unun, 29 Mayıs Çarşamba gününe kadar koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Ancak koalisyon görüşmeleri, Avigdor Lieberman'ın liderliğini yaptığı aşırı milliyetçi ve laik "Evimiz İsrail" partisi ile aşırı muhafazakar partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tıkandı.

Lieberman, partisinin hazırladığı ve aşırı muhafazakar öğrencilerin askerlik hizmeti yapmasını garanti altına alacak yasa teklifi ile ilgili destek garantisi istiyor.

İsrail Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar partiler ise bu yasa teklifine çoğunlukla karşı çıkıyor.

Netanyahu'nun koalisyon için aşırı milletyeçiler ile aşırı muhafazakarların desteğine ihtiyacı var.

Kilitlenen görüşmeler eğer açılamaz ise Çarşamba günü, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümet kurma görevini başkasına verecek.

Süre dolarken erken seçim tehdidini masaya koyan Netanyahu'nun, bu hamle ile, Lieberman üzerindeki baskıyı artırmak istediği yorumu yapılıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklama ile "Ülkenin yeni bir seçime sürüklenmesi gerektiği düşüncesinde değilim ama sanırım bunu isteyen biri var" diyerek Avigdor Lieberman'ı hedef alan bir açıklama yaptı.

Pazartesi günü ise Netanyahu'nun Likud partisi tarafından, seçim sürecini resmen başlatacak üç oylamadan ilki, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) gerçekleştirildi.

Son oylama ise hükümetin kurulması için sürenin dolacağı Çarşamba günü yapılacak. Erken seçim kararı alınırsa, Netanyahu, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık koltuğunda oturacak.

Kudüs'ün başkent yapılması ve Golan Tepeleri kararları ile Netanyahu'ya birçok kez açık desteğini ortaya koyan ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Trump, Netanyahu'ya lakabı ile hitap ederek, "İsrail'de koalisyonun oluşturulacağını ve Bibi ile benim, Amerika ve İsrail arasındaki ittifakı güçlendirmeye devam edeceğimizi umuyorum" dedi.

Netanyahu karşıtı gösteride Erdoğan pankartları

İsrail Başbakanı, koalisyon görüşmelerinin yanı sıra, yolsuzluk suçlamalarının da merkezinde bulunuyor.

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Binyamin Netanyahu'nun reddettiği iddialar, Tel Aviv'de Cumartesi düzenlenen bir protestoda yine gündemdeydi.

Muhalefet partilerinin tamamının, ender bir şekilde bir arada katıldığı gösteride binlerce kişi, Netanyahu'ya yargı dokunulmazlığı getirmek isteyen öneriyi protesto etti.

Protestoda, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benzediğini savunan pankartlar yer aldı.

En büyük muhalefet partisi olan Mavi Beyaz ittifaktan Yair Lapid burada yaptığı açıklamada, "Senin Erdoğan olmana izin vermeyeceğiz. Bir diktatörümüz olmayacak." dedi.