Telif hakkı Getty Images Image caption Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz güven oylamasını kaybetti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, koalisyonun dağılması ile sonuçlanan gizli çekim skandalı sonrasında parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti.

Merkez sağ Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri Kurz, 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkede güven oylamasını kaybeden ilk başbakan oldu.

32 yaşında en genç devlet adamı olan ve Avrupa merkez sağının yükselen yıldızı olarak görülen Kurz, aynı zamanda 525 gün ile Avusturya'nın en kısa süre görevde kalan başbakanı.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile hükümetin koalisyon ortağı olan ve skandala adı karışan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) güvensizlik oyları ile Kurz oylamayı kaybetti.

Başbakanlık görevini kimin devralacağına Devlet Başkanı karar verecek. Yeni seçimlerin Eylül ayında yapılması planlanıyor.

Ancak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kurz'un partisi yüzde 8 oy artışıyla toplam oyların yaklaşık yüzde 35'ini aldı.

Parti lideri olarak göreve devam etmesi halinde Kurz'un Eylül'deki seçimlerde çoğunluğu alıp yeniden başbakan olabileceği ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

Hükümeti sarsan siyasi kriz, Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache'nin, seçim öncesi destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkması ile başlamıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Strache görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti ancak "tamamen özel" bir görüşme olduğunu savundu.

Strache, yatırımcı olduğunu söyleyen bir Rus kadınla yaptığı bu görüşmenin ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.

Başbakan Kurz, videonun çekildiği dönemde aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı olan, İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın da görevine son verdi.

Kurz bu adımı atarken, koalisyonu da sonlandırarak Eylül ayı için seçim çağrısı yaptı.

Kickl'ın görevden alınması sonrası, hükümetteki tüm aşırı sağcı bakanlar, istifa edeceklerini açıklamıştı.

Bu gelişmeler sonrası Başbakan Kurz için de 27 Mayıs'ta Avusturya Parlamentosu'nda güven oylaması yapılması kararlaştırıldı.

"Tam anlamıyla şeffaf bir soruşturma" istediğini açıklayan Kurz, Eylül'e kadar geçici bir hükümetin görevde kalmasından yana olduğunu söyledi.