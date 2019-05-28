Brezilya'da cezaevlerinde çatışmalar: 2 günde en az 55 mahkum öldü

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Brezilya'nın Amazonas eyaletinde 2 günde 4 cezaevinde en az 55 mahkum öldü.

Eyaletin başkenti Manaus'taki bir cezaevinde 15 kişi Pazar günü çeteler arasında çıkan çatışmalarda ölürken, dün de 3 farklı cezaevinde 40 mahkum boğulmuş halde bulundu.

Yetkililer, Pazar günü 15 mahkumun öldüğü Anisio Jobim cezaevinde olaylar başladıktan kısa bir süre sonra güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve 45 dakika içinde kontrolün sağlandığını açıkladı.

Dünkü ölümlerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Benzer olaylar 2017'de de yaşanmış, haftalarca süren çeteler arasında çıkan çatışmalarda 56 mahkum ölmüştü.

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Çatışmalar soruşturulacak

Manaus Eyalet Valisi Wilson Lima durumu "kriz" olarak nitelendirdi ancak cezaevlerinde denetimin sağlandığını söyledi.

Pazar günkü ölümleri soruşturmak için başlatılan soruşturma dünkü olayları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Eyalet hükümeti, "cezaevlerinde disiplin önlemlerinin" alındığını, soruşturma tamamlandığında ölümlerden sorumlu olanların cezasını çekeceğini vurguladı.

Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer kriminal faaliyetleri cezaevlerinden yürüten pek çok çete var.

2017'deki olaylar da çeteler arasındaki çatışmalar sonucu çıkmış, yetkililer bu çeteleri birbirinden uzak tutma ve mahkumları sık sık transfer etme yoluyla çeşitli önlemler almıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cezaevlerinde denetimin sağlanacağını ve çok sayıda yeni cezaevi inşa edileceğini söylüyor.