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İngiltere'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brexit Partisi en fazla oyu aldı.

Partinin politikalarının çoğu bilinmiyor, bir manifesto yayımlamadı ve göç, ekonomi politikaları gibi alanlarda soruları yanıtsız bıraktı.

Fakat haklarında net olarak bildiğimiz bir şey, AB'yi bir an önce terk etmek istemeleri.

Peki Brexit Partisi'nin istediği Brexit nasıl olabilir?

'Tam ayrılık'

Brexit Partisi lideri Nigel Farage, "tam bir ayrılık" istediğini ve Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşmayı terk edeceğini söyledi.

Farage, seçim kampanyası sürecinde "anlaşmasız Brexit" ifadesini kullanmaktan özellikle kaçındı.

Bir parti sözcüsü, bu ifadenin yanlış bir algıya yol açan yanıltıcı bir terim olduğunu söyledi.

Fakat bir ayrılık anlaşması olmazsa, İngiltere'nin Avrupa ile 40 yıldır ilişkilerini şekillendiren çok sayıda kural ve yasa bir gecede yok olabilir.

"Tam bir ayrılık" işte bu anlama geliyor.

Brexit Partisi hızlı bir ayrılma talebinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu'na seçilen vekillerinin Brexit müzakerelerinde rol oynaması için çağrıda bulundu.

Fakat Brexit Partisi hükümette değil ve İngiltere Parlamentosu'nda milletvekili yok.

Brexit Partisi'nin AP'deki vekillerinin ayrılık anlaşmasına doğrudan tek etkisi, anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda onaylandıktan sonra Avrupa Parlamentosu'nda onaylanacağı zaman kullanacakları oy olabilir.

Tam bir ayrılık aynı zamanda İngiliz hükümetinin AB ile ayrılık anlaşması kapsamında uzlaştığı 39 milyar sterlinlik maddi ödemenin yapılmaması anlamına geliyor.

Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları

Brexit Partisi AB ile ticaretini Dünya Ticaret Örgütü kurallarına indirgemek istiyor.

Bu, Muhafazakar Parti liderliğine aday olan bazı siyasetçiler tarafından da kullanılan basit bir terim gibi gözüküyor.

Peki bu terim anlatıyor? Pek bir şey anlatmıyor.

Dünya Ticaret Örgütü'nün temel kuralları uluslararası ticaretin altyapısını oluşturuyor ve en basit düzenlemelerin dışında herhangi bir fayda içermiyor.

Brexit destekçilerinin çoğu İngiltere'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın 24. Maddesi'ni kullanarak AB ile serbest ve sorunsuz ticaret yapabileceğini savunuyor.

Bu şekilde İngiltere'nin en büyük ticari ortağı olan AB ile gümrük tarifesiz ve vergisiz ticaret yapabileceği öne sürülüyor.

Fakat bunun gerçekleşmesi için iki tarafın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Bu, bir tarafın diğerine empoze edebileceği bir madde değil.

Bunun için iki tarafın karşılıklı bir anlaşma yapması gerekiyor ama Brexit Partisi, Muhafazakar Parti liderliğine soyunan bazı liderler anlaşma yapmadan ayrılmaya hazır.

AB müzakereleri

Brexit Partisi lideri Farage, AB'nin anlaşmaya ihtiyacı olduğu için bir anlaşmaya yanaşacağını savunuyor.

Bu bir kumar.

Ticarette yaşanacak büyük sorunlar iki tarafa da zarar verir ama AB ortak pazarının bütünlüğüne İngiltere ile ortak ticaretinden daha fazla önem veriyor.

Tabii ki anlaşmasız Brexit veya "tam ayrılık" da kendi içinde bir son değil. Sonunda er veya geç iki taraf da gelecekteki ilişkilerini şekillendirecek.

Diğer 27 Avrupa Birliği ülkesi bir anlaşma olmaması durumunda İngiltere ile pazarlık yapacakları ilk şeyin ticaret anlaşması olmayacağını konusunda halihazırda uzlaşmış durumda.

AB'nin İngiltere ile anlaşma yapmak isteyeceği ilk konular finansal anlaşma, vatandaşların karşılıklı hakları, İrlanda sınırı olacak. Bunlar, İngiltere Parlamentosu tarafından üç kere reddedilen anlaşmanın içerdiği konulardı.

Brexit Partisi basit çözümler öneriyor. Fakat Brexit süreci karmaşık sorunlarla dolu.