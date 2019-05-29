Almanya ve Fransa, yeni Avrupa Komisyonu Başkanı üzerinde uzlaşamıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını değerlendirmek için dün bir görüşme yaptı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı. Jean-Claude Juncker'in yerine seçilecek yeni başkanı 1 Kasım'da görevi devralacak. Ancak Almanya ve Fransa arasında yeni komisyon başkanının kim olacağı konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, merkez-sağın adayı Manfred Weber'i destekliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise olası adaylar içinde Weber'in adını bile anmadı.

İki lider Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarını değerlendirmek ve önemli mevkilere kimlerin geleceğini tartışmak üzere Salı günü Brüksel'de bir araya gelmişlerdi.

Merkel-Macron görüşmesinden sonuç çıkmazken, son AP seçimleri sonrası önemli konularda uzlaşma sağlamanın zorlaştığı belirtiliyor.

AP seçimlerinde merkez partiler çoğunluğu kaybederken, Yeşiller ve milliyetçiler güç kazanmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Avrupa Komisyonu'nun şimdiki başkanı Jean-Claude Juncker

Komisyon başkanı kim olacak?

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 5 senelik görev süresi bu yıl sona eriyor.

2014'te AP seçimlerinde çoğunluğu merkez-sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) aldığında bu bloğun adayı olarak Juncker, Komisyon Başkanı seçilmişti.

Bu yılki seçimlerde EPP'nin sandalye sayısı 217'den 180'e düştü. Toplam 751 sandalyesi olan Avrupa Parlamentosu'nda hala en büyük grubu oluşturmakla birlikte, EPP'nin komisyon başkanı Alman adayı Weber için daha zorlu bir yarış olacak.

Salı günkü görüşmenin ardından Merkel, Weber'i desteklediğini, ancak diğer liderlerin de kendi adaylarının kazanmasını istediğinin açık olduğunu ifade etti.

Macron ise üç farklı adayın ismini andı. Ancak hangisini tercih ettiğine dair açıklama yapmadı.

Telif hakkı AFP Image caption Merkel, Avrupa Komisyonu başkanlığı için merkez-sağın adayı Manfred Weber'i destekliyor.

AB'de hangi görevler yenilenecek?

EPP'nin adayı Weber'in dışında Komisyon başkanlığına aday olanlar arasında AB adına Brexit müzakerelerini yürüten Fransız Michel Barnier, Danimarkalı liberal Margrethe Vestager ve Hollandalı merkez-sol aday Frans Timmermans da bulunuyor.

Bu yıl AB Konseyi Başkanı Polonyalı Donald Tusk, Avrupa Merkez Bankası Başkanı İtalyan Mario Draghi ve AB Dış İlişkiler Temsilcisi İtalyan Federica Mogherini'nin yerlerine de yeni isimler seçilecek.

Uzun müzakerelerin ardından belirlenecek olan yeni isimler 1 Kasım'da görevlerini devralacak. AB Konseyi'nin yeni başkanı ise 1 Aralık'ta göreve başlayacak.

Müzakere ve uzlaşma dönemi başlıyor

AB, en üst düzey görevleri yürütecek kişileri belirlerken cinsiyet dengesi, siyasi ve coğrafi temsile önem veriyor.

Birliği oluşturan 28 ülkenin liderleri müzakereler yoluyla tercihlerini belirledikten sonra AP'nin onayı gerekiyor.

Komisyon başkanlığı için seçimler öncesinde en güçlü aday olarak görülen Weber'in pozisyonu, temsil ettiği blokun sandalye kaybetmesi nedeniyle zayıflamış görülüyor.

Bu durumda, daha önce adaylıkları konuşulmayan Vestager ile Barnier'in şansının artabileceği ifade ediliyor.

AP'nin ayrıca üst düzey görevlileri belirlemeden öte AB'nin gelecekteki rotası üzerinde de yoğunlaşması bekleniyor.