Trump destekçileri Meksika sınırına duvar inşa ediyor

WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ