Trump destekçileri Meksika sınırına duvar inşa ediyor

Telif hakkı Facebook, courtesy We Build the Wall Image caption Trump destekçileri inşa ettikleri duvarın görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etme projesini destekleyen bir grup ABD'li, sınıra duvar inşa etmeye başladı.

İnternette başlattıkları kampanyayla para toplayan grubun New Mexico eyaletindeki inşaatının görüntülerini eski ABD askeri Brian Kolfage internette paylaştı.

Kolfage, inşaatın geçen yıl başlatılan kampanyada toplanan 22 milyon dolarla finanse edildiğini söyledi.

Kampanya, ABD Kongresi'nin Trump'ın duvar planı için istediği bütçeye onay vermemesi üzerine başlatılmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış Kolfage, Twitter paylaşımında "TARİH YAZDIK! İlk defa bir uluslararası sınır duvarı kitle fonlamasıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İnşaatı Kolfage'ın kâr amacı gütmeyen örgütü WeBuildtheWall Inc. yürütüyor.

Örgütün danışma kurulunun başında Beyaz Saray'ın eski baş stratejisti Steve Bannon bulunuyor.

CNN'e konuşan Bannon bu bariyerin, mevcut olan iki bariyer arasındaki 34 kilometrelik boşluğu dolduracağını söyledi.

Duvarın bu kısmının maliyetinin 8 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

New Mexico'daki Sunland Park kentinde duvarın geçtiği arazilerden birinin sahiplerinden olan 56 yaşındaki Trump destekçisi Jeff Allen, duvarın arsasındaki yaklaşık bir kilometrelik kısmının hafta sonuna kadar bitmesini beklediğini söyledi.

Telif hakkı Twitter, courtesy Brian Kolfage

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Allen "Bu Amerikalıların 'Kongre, sen değersizsin ve bunun için biz savaşıyoruz. Duvarı kentimiz inşa edeceğiz' deme yöntemi" dedi ve ekledi:

"Burası Avrupa değil. Burası Amerika. Biz sınırlarımızı koruruz."

Meksikalılardan nefret etmediğini, eşinin Meksikalı olduğunu ve kızının da Meksika'daki Ciudad Juarez'de doğduğunu söyleyen Allen, "Bu ırkçılıkla alakalı değil, kendimi korumak ve Amerika'nın güvenli bir sınıra sahip olması için. İnsanlar göçmek istiyorsa başvuruda bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta ABD'de bir mahkeme Trump yönetiminin Savunma Bakanlığı bütçesinden kaynakları duvar inşaatına aktarmasını engellemişti.