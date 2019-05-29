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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkan adaylarından eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında dava açıldı. Johnson, 2016'daki Brexit referandumu öncesi "yalan beyanda bulunmak" ve "kamu görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampanya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere'nin AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığını söylemişti.

Boris Johnson aleyhindeki dava, İngiltere'nin AB'de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball tarafından açıldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption 2016'daki referandumda Brexit yanlıları İngiltere'nin AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödediğini, üyeliğin sona ermesiyle bu paranın sağlık hizmetlerine ayrılacağı iddiasında bulunmuştu.

Johnson'ın avukatları ise davanın "siyasi nedenle" açıldığını ve bir "gösteri" olduğunu söylüyor.

İlk duruşması Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan dava daha sonra ceza mahkemesinde sürecek.

Bir sonraki duruşmanın 3-4 hafta sonra yapılması bekleniyor. Ancak Johnson'ın avukatlarının bu aşamada davanın düşürülmesi talebinde bulunmaları bekleniyor.

Jüri aşamasına gelinmesi de 6 ayı bulabilir.

Johnson en fazla şans tanınan adaylar arasında

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran itibarıyla Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakacağını açıklaması sonrası partide liderlik yarışı başladı.

Johnson en fazla şans tanınan adaylar arasında.

Partinin yeni lideri aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Image caption Andrea Leadsom, Jeremy Hunt ve Boris Johnson Muhafazakar Parti lider adayları arasında yer alıyor

2016'daki referandumda, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) yönünde kampanya yürütenler, her hafta AB'ne 350 milyon sterlin ödendiği ve bu paranın sağlık hizmetleri için kullanılması gerektiği iddialarını sık sık dile getirmişti.