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ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 yıldır tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Ortagus ayrıca, Türkiye'de tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşı çalışanların yargı süreçlerini de izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Gülen yapılanmasına ilişkin dava kapsamında yargılanan Serkan Gölge'ye "terör örgütü üyeliğinden" geçen yıl 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, itiraz sonucu mahkeme terör örgütü üyeliği mahkumiyetini terör örgütüne yardım etmeye çevirmiş, cezayı 5 yıla düşürmüştü.

Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşları iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kongre'ye Türk yetkililere yaptırım öngören tasarı

Geçtiğimiz ay ABD Kongresi'ne, Türkiye'de ABD vatandaşlarının ve ABD diplomatik misyonlarında çalışan Türklerin tutuklanmasından sorumlu üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını öneren bir tasarı sunulmuştu.

Tasarıda ABD yönetiminden, "haksız tutuklamalardan" sorumlu tüm üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulaması, bu yetkililerin ABD'ye girişlerinin yasaklanması ve ABD'deki mal varlıklarının dondurulması istenmişti.

Reuters haber ajansına konuşan Gölge'nin avukatlarından İsmail Cem Halavurt, Gölge'nin hapis cezasının süresini tamamladığı için serbest bırakılmış olabileceğini ancak resmi bir bilgi aktarılmadığını söyledi.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Gölge'nin bırakıldığı haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmede Erdoğan'ın görüşmede Trump'a S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelediğini, çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından da memnuniyetini paylaştığını ifade etti.

İki lider Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde görüşecek.

Ankara-Washington hattında Rus yapımı S-400 savunma sistemlerinin alımı ve Suriye politikalarındaki görüş ayrılıkları gibi konular da gerginliğin zaman zaman artmasına yol açtı. Türkiye, darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in ABD tarafından iade edilmemesine de tepkili.