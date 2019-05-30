Chelsea-Arsenal 4-1: UEFA Avrupa Ligi finali
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Arsenal'i 4-1 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.
TSİ 22:00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere biterken, ikinci yarıda 22 dakikada 5 gol geldi.
Chelsea 49. dakikada Fransız golcü Olivier Giroud'un vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Eski Barcelonalı Pedro 60. dakikada skoru 2-0 yaptı.
Maitland-Niles'in Giroud'u düşürmesi ile penaltı kazanan Chelsea, dakikalar 65'i gösterirken Hazard'ın penaltısıyla farkı 3'e çıkardı.
Arsenal ise, Iwobi'nin 69. dakikadaki golüyle farkı 2'ye indirdi ve durum 3-1 oldu.
Dakikalar sonra Giroud'un kafa vuruşuyla skoru 4-1 yapan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldu.
Bu sezon ilk kez hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde iki İngiliz takımı finale kaldı.