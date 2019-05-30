Müdürünün tacizini şikayet eden Bangladeşli öğrenciyi yakarak öldürmekle suçlanan 16 kişi yargılanıyor

Telif hakkı family handout Image caption Nusrat Jahan Rafi

Bangladeş'te 19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi'nin okul müdürü cinsel taciz şikayetinde bulunmasının ardından öldürülmesi nedeniyle 16 zanlıya suçlama yöneltildi.

Rafi, 6 Nisan günü öğrencisi olduğu İslami okulun çatısında üstüne gaz yağı dökülerek ateşe verilmişti.

Zanlılar arasında okulun müdür Siraj Ud Doula da bulunuyor.

Emniyet güçleri, şikayetin ardından Doula'nın Rafi'den şikayetini geri çekmesini istediği, Rafi'nin reddetmesi üzerine gözaltındayken cinayet emri verdiğini belirtiyor.

Polisler, bu cinayetin hazırlıklarını "askeri bir plana" benzetiyor.

Cinayet ülke çapında büyük protestolara yol açmış ve cinsel tacize uğrayan kadınların başına gelenleri ülke gündemine taşımıştı.

Rafi Mart sonunda Doula hakkında şikayette bulunmuş ve müdür gözaltına alınmıştı.

6 Nisan'da final sınavları için okula gelen Doula'nın zorla binanın çatısına çıkarıldığı ve burka giyen bir grup tarafından yakıldığı belirtiliyor.

Zanlıların cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, fakat bedeninin yüzde 80'i yanan Rafi'nin yaşamını yitirmeden önce ifade vermesi nedeniyle olayın açığa çıktığı ifade ediliyor.

Rafi, ambulansla hastaneye kaldırılırken kardeşinin cep telefonuyla saldırganların kim olduğunu söylemiş ve "Öğretmen bana dokundu, son nefesime kadar bu suça karşı mücadele edeceğim" demişti.

Telif hakkı Shahadat Hossain Image caption Nusrat Jahan'ın ağabeyi

Başkent Dakka'nın 160 kilometre dışında yer alan Feni adlı küçük bir kentte yaşanan cinayetin ardından Çarşamba günü 16 zanlıya cinayet suçlaması yöneltildi.

Zanlılar arasında medresenin iki öğrencisi ve okulda önemli görevlerde bulunan iktidardaki Avami Birliği'ni iki üyesi yer alıyor.

Savcılar tüm zanlılar için idam cezası istiyor. Polis yetkilileri, müdür Doulaf'ın yanı sıra 11 diğer zanlının da mahkemede suçunu itiraf ettiğini, iki siyasi parti üyesininse suçlamaları reddettiğini belirtiyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, cinayetin ardından olaya karışan herkesin hesap vereceğini söylemişti.

Bangladeş'te yaşayan çok sayıda kız çocuğu ve genç kadın, ailelerinin ya da toplumun baskısından dolayı yaşadıkları cinsel istismarı anlatmaktan çekiniyor. Nusrat Jahan'ı diğerlerinden ayıran da yaşadığı tacizi saklamayıp, bunu anlatmayı tercih etmesi.

Rafi, ailesinin de desteğini alarak, tacize uğradığı gün polise gidip şikayette bulundu. Karakolda ifadesini verdi. Olağan uygulama gereğince, güvenli bir yere yerleştirilmesi ve kimliğinin de gizli tutulması gerekiyordu. Ancak ifadesini alan polis tarafından anlattıkları kameraya çekildi.

Kaydedilen videoda Rafi'nin stres altında olduğu ve elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor. Sorguyu yapan polis memurunun yaptığı şikayetin "abartılacak bir şey olmadığını" ve yüzünü kapatmamasını söylüyor. Video daha sonra basına sızdırıldı.

Bir ulusu sarsan cinayet

Mir Sabbir, BBC Bengali

Bu şok edici cinayet Bangladeş'te pek çok kişiyi etkiledi. Protestolar sonlanmış olsa da insanlar davayı takip etmeye devcam ediyor.

Soruşturma, cinayetin tahmin edilenden daha ayrıntılı bir şekilde planlandığını ortaya koyuyor. Olay, çocukların en güvende hissetmeleri gereken bir yerde ve dini bir kurumda meydana geldi.

Bu cinayet, ülkede adalete kavuşturulmamış diğer cinayet ve tecavüz vakalarını hatırlatıyor çoğu kişiye. Pek çok vakada insanlar taciz mağdurlarını suçlamıştı.

Bu olayda da zanlılar bu yüzden cinayetin yanlarına kar kalacağını düşünmüş olabilir.

Bu davanın Bangladeş'te cinsel taciz mağdurlarına bakışı değiştirip değiştirmeyeceğiyse merak konusu.