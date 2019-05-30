Coruana Galizia: Avrupa Konseyi Malta'yı, gazeteci Galizia cinayeti soruşturması nedeniyle eleştirdi

Telif hakkı Reuters Image caption Daphne Caruana Galizia, blog sayfasında yolsuzluklarla ilgili haberler yayınlıyordu

Avrupa Konseyi, yayımladığı raporla Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin etkili bir şekilde soruşturulmamasını eleştirdi.

Galizia 2017 yılında arabasına yerleştirilen bir bombayla öldürülmüştü. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada Maltalı yetkililer de soruşturulmuştu.

Raporda soruşturmanın bağımsız bir şekilde yürütülmesi için yeterli girişimlerin yapılmadığı aktarılıyor.

Bir yıl süren soruşturmanın ardından Maltalı yetkililer cinayetin azmettiricisine ulaşamadı.

Raporda işlevsiz yargı ve emniyet sisteminin Malta'da hukukun üstünlüğüne zarar verdiği aktarılıyor, yolsuzlukla mücadele biriminin ise "tamamen yararsız" olduğu belirtiliyor.

Avrupa Konseyi, Malta başbakanının yargı bağımsızlığını engelleyebilecek seviyede yetkisinin bulunduğunu söyleyerek reform çağrısında bulunuyor.

Raporda mevcut başbakan Joseph Muscat da hükümetindeki isimleri yeterince soruşturmamakla eleştiriliyor.

Malta hükümeti ise raporu yanlı bulduğunu, yaşananların tamamını yansıtmaktan uzak olduğunu açıkladı. Hükümete göre rapor, "Malta muhalefetindeki küçük bir grubun etkisi altında yazılmış".

53 yaşındaki gazetecinin öldürülmesiyle ilgili üç zanlı, George ve Alfred Degiorgio kardeşler ile arkadaşları Vince Muscat gözaltına alınmıştı.

Fakat dava henüz başlamadı ve zanlıların serbest bırakılma ihtimali bulunuyor.

Maltalı bir milletvekili geçen yıl bir polisi, zanlılara operasyonla ilgili önceden bilgi vermekle suçlamıştı.

Galizia'nın ailesinin avukatı da zanlıların gözaltına alınmadan önce telefonlarını denize attığını söylemişti.

Başbakanlık sözcüsü Kurt Faruggia ise suçlamaların "birer yalan" olduğunu savunmuştu.