Tam 30 yıl önce, 4 Haziran 1989'da, Çin ordusu başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda gösteri düzenleyen kalabalığı ateş açarak dağıtmıştı. Meydanda o gün yaşananlar, resmi olarak hatırlanmak bir yana, kimilerine göre ulusal çapta unutturulmaya çalışılıyor.

Her yıl 4 Haziran'a doğru, Çin internette konu ile ilgili tüm atıfları yok ediyor.

"Tiananmen" kelimesi, tüm platformlarda, algoritmalar aracılığı ile engelleniyor.

Kimilerine göre, on bine yakın kişinin ölümüyle bastırılan olayları anmak isteyenleri ise hapis cezaları bekliyor.

Aradan geçen 30 yılda Çin büyük bir değişim geçirdi.

Ülke, ekonomik olarak daha zengin ve kimilerine göre daha özgür. Ancak Tiananmen Meydanı'nda ve çevresinde bundan 30 yıl önce yaşananlar, bugün de en az o günkü kadar "tabu".

30 yıl sonra ölenlerin sayısı hala sır

1989'da başkent Pekin'deki öğrencilerin liderliğinde başlayan ve ordunun şiddetli müdahalesiyle sonuçlanan demokrasi yanlısı gösteriler haftalarca sürmüş, diğer şehirlere de yayılmıştı.

Eylemler, Komünist Parti liderliği içinde de bölünmelere yol açmış ancak partideki serlik yanlısı kanadın ağırlığını koymasıyla 3 Haziran 1989 gecesi askerler, eylemci öğrencilere gerçek mermilerle müdahale etmişti.

Aradan geçen 30 yıla rağmen ölenlerin sayısı hala tam olarak bilinmiyor.