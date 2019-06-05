Hindistan'ın yılda 10 metre yükselen çöp dağı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin silueti giderek yükselen yeni bir dağ ile değişiyor. Kentin Gazipur ilçesindeki çöplüğe her gün 2 bin ton yeni çöp atılıyor.

Yılda yaklaşık 10 metre yükselen Gazipur çöplüğünün çok yakında ülkenin en önemli anıtlarından 73 metrelik Tac Mahal'i geçeceği ifade ediliyor.

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Neredeyse 40 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılan çöplüğün 17 yıl önce kapatılması gerekiyordu. Ancak Gazipur çöplüğüne dökülen çöplerin miktarı her yıl biraz daha artıyor.

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Birleşmiş Milletler'in 'Dünyanın en kirli başkenti' dediği Yeni Delhi'deki çöplüğün yüksekliği bu yıl 65 metreyi aştı. Yakında çöplüğün etrafına uçakları uyarmak için kırmızı uyarı ışıklarının dikilmesi gerekecek.

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Gazipur çöplüğü 1984'te açılmış ve 2002 yılında kapasitesini doldurmuştu. Ancak çöplük kullanımda kalmaya devam etti ve çevredekiler için de ciddi bir risk haline geldi.

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Geçen yıl yoğun yağışlar sonucu çöplüğün bir bölümü çökmüş, iki kişi çöp çığının altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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Çöplüğün yaydığı metan gazı nedeniyle bölgede sık sık yangın da çıkıyor. Atıkların suları da yakınlardaki sulama kanallarına akıyor.

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