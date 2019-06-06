Danimarka: Genel seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı

Telif hakkı EPA Image caption Mette Frederiksen ülkenin en genç başbakanı olacak.

Danimarka'da Başbakan Lars Lokke Rasmussen genel seçimleri mağlubiyeti kabul etti ve böylece Sosyal Demokrat lider Mette Frederiksen'in iktidara gelmesi önündeki yol açıldı.

Başbakan taraftarlarına yaptığı açıklamada "Gerçekten iyi bir seçim yaşadık ama bir hükümet değişikliği olacak"dedi.

Sosyal Demokratlar 179 üyeli parlamentoda 91 sandalye kazandı.

41 yaşındaki Frederiksen, ülkenin şu ana kadarki en genç başbakanı olacak.

Rasmussen'in Liberal Partisi, son 18 yılın 14'ünde iktidardaydı.

Sandık başı anketleri, aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi'ne verilen desteğin, 2015'teki son seçimlere kıyasla yarıdan fazla azaldığını gösterdi.

Parti, daha sıkı göç politikaları karşılığında, son 20 yıldır işbaşına gelen sağcı hükümetlere destek vermişti.

Ancak gözlemciler, Sosyal Demokratlar da dahil tüm diğer partiler bu seçimde sıkı göç politalarından yana tavır koyunca, Halk Partisi'nin çekiciliğini kaybettiğini söylüyor.

Danimarka, İsveç ve Finlandiya'dan sonra solcu hükümetlerin işbaşına geldiği üçüncü İskandinav ülkesi oldu.