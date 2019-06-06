Telif hakkı Reuters Image caption Hartum'daki bir barikatta duran muhalif eylemci.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, muhaliflerin protestosu sırasında milislerin en az 100 kişiyi öldürdüğü iddiasını reddetti. Aynı yetkili ölü sayısının en fazla 46 olduğunu söyledi. Muhaliflerle bağlantılı doktorlar, başkent Hartum'daki demokrasi yanlısı protestalarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü ve Salı günü Nil Nehri'nden 40 cesedin çıkartıldığını açıklamıştı.

Yönetimdeki Geçici Askeri Konsey başta bu haberler karşısında sessiz kalmıştı.

Ülkenin resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Süleyman Abdul Jabbar Çarşamba akşamı bir açıklama yaptı. Jabbar, ölenlerin sayısının "100 değil en fazla 46" olduğunu söyledi.

Sudan'da muhalifler, Konsey'in görüşme teklifini, eylemler şiddet kullanılırken bastırıldığı sırada güven duyamayacaklarını söyleyerek reddetti.

Konsey Başkan Yardımcısı Muhammed Hamadan ise eylemlerin şiddetle bastırılmasını savundu.

Hamadan, protestocuların arasına haydutların ve uyuşturucu satıcılarının sızdığını iddia ederek, "Kaosa izin vermeyeceğiz ve kararlılıklarımızdan ödün vermeyeceğiz. Geri adım yok" dedi.

'Milisler Hartum'da her yerde görünüyor'

Hartum'da, daha önce Cancavid adıyla bilinen Acil Destek Gücü (RSF) milisleri, neredeyse tamamen terk edilmiş Hartum sokaklarında devriye gezip, sivilleri hedef alıyor.

Hartum'daki BBC muhabiri Catherine Byaruhanga, RSF milislerinin her yerde görüldüğünü, kahverengi üniformalı genç silahlı adamların, bazılarına roketatar yerleştirilmiş kamyonetlerin yanında dolaştığını söylüyor.

Öldürülenlerin cenazeleri kaldırılırken, protestoların merkezi olan meydanda yanmış çadırlar görülüyor.

Milislerin, meskun mahallere girip insanları öldürdüğünü bildiren haberler gelmeye devam ediyor. RSF'in lideriyse, şiddet olaylarının arkasında, milis kılığına girenlerin olduğunu iddia ediyor.

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Şiddet olayları nasıl çıktı?

Eylemciler, 6 Nisan'dan bu yana, Genelkurmay Başkanlığı'nın önündeki meydanı işgal ediyordu.

Protestocuların temsilcileri, 30 yıllık iktidarın ardından devrilen eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in ardından iktidara gelen Geçici Askeri Konsey ile müzakereler yürütmüşü. Görüşmeler sonucu, seçimlerle sonuçlanacak 3 yıllık bir geçiş sürecinde uzlaşılmıştı.

Ancak Pazartesi günü Sudan Ordusu, eylemcileri meydandan çıkartmak için müdahaleye başladı.

Birçok Hartum sakini müdahaleden Cancavid milislerini sorumlu tuttu. Bu milisler, Darfur ve Batı Sudan'daki çatışmalarda kötü bir ün kazanmıştı.

Geçici Askeri Konsey daha sonra seçimlerin dokuz ay içinde yapılacağını açıkladı. Eylemciler, adil bir seçim yapılabilmesini garantilemek ve eski hükümetle bağlantılı siyasi yapıyı dağıtabilmek için daha uzun süre gerektiğini savundu.

Şiddetin ardından, Suudi Arabistan görüşmelere geri dönülmesi çağrısı yaptı ve bunun ardından Askeri Konsey'in başkanı General Abdulfettah Burhan tavrını değiştirdi ve konseyin "herhangi bir kısıtlama olmaksızın müzakerelere kollarını açtığını" söyledi.

Muhalafet ise görüşme teklifini reddetti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hartum'da sokaklar boş.

Eylemlere öncülük eden Sudan Odalar Birliği'nin sözcüsü, "Sudan halkı görüşmelere açık değil. Sudan Halkı insanları öldüren Geçici Askeri Konsey ile görüşmele açık değil. Herhangi bir siyasi sürece başlamadan önce adalet ve sorumluların hesap vermesi gerekiyor" dedi.

Kent sakinleri ne anlatıyor?

Eylemleri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, Geçici Askeri Konseyi "katliam" yapmakla suçladı ve destekçilerine barışçıl yöntemlerle protestoya devam etme çağrısı yaptı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Hartum sakini, katliam haberleri yayılırken, kent sakinlerinin korku içinde yaşadığını söyledi.

Görgü tanığı, amcasının 3 genç erkeğin sokakta infaz edilmesine şahit olduğunu aktardı.

Yine adının açıklanmasını istemeyen bir başka görgü tanığı da BBC'ye yaptığı açıklamada, milisler tarafından aracından indirilip, dövüldüğünü anlattı.

Bir diğer görgü tanığı da Acil Müdahale Güçleri'nin "Hartum'un her yanında olduklarını" belirtti.