İsrail'in eşcinsel olduğunu açıklayan ilk bakanı göreve başladı

Telif hakkı Knesset

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, lideri olduğu Likud Partisi'nden Amir Ohana'yı Adalet Bakanı olarak atadı. Şimdilik vekaleten bu görevi sürdürecek Ohana, bugüne dek İsrail'in eşcinsel olduğunu açıklamış ilk bakanı oldu.

43 yaşındaki Ohana, Başbakan Netanyahu'ya sadık bir isim olarak biliniyor.

Ohana ayrıca eşcinsel haklarını savunan bir aktivist. Eşcinsellerin evliliklerine yasal statü verilmesini de destekliyor.

İsrail'de, yurtdışında yapılan evlilikler dışında eşcinsel evlilikler tanınmıyor.

Ülkede Ortodoks Yahudi gruplar eşcinsellere sıcak bakmıyor ancak İsrail'de eşcinselleri koruyan güçlü yasalar da var.

Son genel seçim sonrası hükümeti kurmayı başaramayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 3 gün önce Adalet Bakanı Ayelet Shaked'i görevden almıştı.

İsrail'de halen rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan Netanyahu hakkında soruşturma yürütülüyor.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Netanyahu hakkında birkaç ay içinde hakkında iddianame hazırlanabilir.

Ohana ise Netanyahu'ya dokunulmazlık veren mevcut yasaların devamından yana.

İsrail'de 17 Eylül'de yeniden erken seçim yapılacak.