Uğur Dündar, İmamoğlu-Yıldırım tartışmasını yönetmeme kararı aldı

Tecrübeli gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın bir araya geleceği programda moderatörlük yapmayacağını açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Sözcü gazesi yazarı Dündar, "Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B. Yıldırım ve Sn. E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur. Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum" dedi.

Programda moderatörlüğü yapmayacağını vurgulayan Dündar, "Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumluluğun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte… Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dündar: Kararımın tek nedeni Türkiye'deki kutuplaşma

Yıldırım ise bu açıklama üzerine, "Uğur Bey'in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır." ifadesini paylaştı.

@ugurdundarsozcu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor.

Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam.

Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi.

Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır.

Ülkemiz acilen normalleşmelidir. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 9 Haziran 2019

