İngiltere Başbakanı May Muhazafakar Parti liderliğini bırakıyor, yeni lider ve başbakan nasıl seçilecek?

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İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakıyor. Yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdürecek. İktidar partisinin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Adayların kampanyalarında öne çıkan konu ise Brexit süreciyle ilgili nasıl bir politika izleyecekleri.

Theresa May, parti liderliğinden istifa edeceğini 2 hafta önce açıklamıştı.

May, istifa konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sorununu sonuçlandıramamış olmaktan derin bir üzüntü duyduğunu söylemişti.

Muhafazakar Parti'de 11 milletvekili, genel başkan dolayısıyla da başbakan adayı.

Adaylık için resmi başvurular Pazartesi günü yapılacak.

Lider adaylarının önce partili en az 8 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Pazartesi günü genel başkanlık seçiminde yarışacak adaylar da netleşmiş olacak.

Image caption Muhafazakar Parti'nin lider adayları arasında Andrea Leadsom, Jeremy Hunt ve Boris Johnson da yer alıyor.

Partinin önce milletvekilleri sonra üyeleri oy kullanacak

Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda 13, 18, 19 ve 20 Haziran'da yapılacak gizli oylamalarla aday sayısı 2'ye düşürülecek.

2 aday arasından hangisinin partinin yeni lideri olacağına üyeler karar verecek.

Muhazafakar Parti'nin tüm üyeleri 22 Haziran'da oy kullanmaya başlayacak. Seçim 1 ay sürecek.

Partinin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Yeni liderin seçilmesiyle May başbakanlıktan istifa edecek.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

Boris Johnson, her halükarda AB'den 31 Ekim'de ayrılmaktan yana

Adayların kampanyalarında öne çıkan konu, Brexit süreciyle ilgili ne tür politika izleyecekleri.

Halen favori olarak görülen eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den ayrılmasından yana olduğunu söylüyor.

Bazı adaylar ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkıyor ve Brexit'in gerekirse yine ertelenebileceğini söylüyor.

İngiltere Brexit süreci gereği 29 Mart'ta AB'den çıkacaktı. Ancak İngiltere Parlamentosu May'in AB ile vardığı anlaşmayı 3 reddetmiş; Brexit önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.