Birleşik Arap Emirlikleri: Mayıs ayındaki tanker sabotajının arkasında bir devlet var

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Birleşimiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, Mayıs'ta BAE'de ikisi Suudi bandıralı dört tankere düzenlenen sabotaj saldırısının arkasında bir devletin olduğunu öne sürdü.

BAE'nin yürüttüğü soruşturma sonucu hazırlanan raporda, saldırıda 'gelişmiş ve koordineli' yöntemler kullanıldığı ifade edildi ancak kim tarafından düzenlenmiş olabileceği konusunda herhangi bir yorum yapılmadı.

Hücum botlarının kullanıldığı ifade edilen raporda, "BAE karasularına sızabilmeleri için gelişimiş deniz seyir bilgisine sahip olmaları gerekir" dendi.

Rapora ayrıca dalgıçların gemilerin gövdelerine patlayıcılar yerleştirdiği, bu patlayıcıların tankerlere ciddi hasar verirken büyük çaplı patlamalara yol açmadığı vurgulandı.

12 Mayıs'ta ve sonrasında ne olmuştu?

12 Mayıs'ta BAE'nin Fuceyre emirliğinde dört tankerde patlamalar meydana gelmişti. Olayda ikisi Suudi Arabistan, birisi Norveç, birisi de BAE bandıralıydı.

BAE, patlamaların bir 'sabotaj saldırısı' olduğunu söylemişti. Olayda hayatını kaybeden olmazken, Suudi Arabistan iki tankerinin ciddi hasar aldığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton, tankerlere yönelik saldırının İran tarafından düzenlendiğini söylüyor. Bolton, İran hükümetine karşı tutumuyla ve ülkede rejim değişikliği çağrılarıyla biliniyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Bolton'un suçlamalarına 'saçmalık' diyerek yanıt vermişti.