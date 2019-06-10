Kazakistan'da seçimleri geçici cumhurbaşkanı Tokayev kazandı, protesto eden yüzlerce kişi gözaltına alındı

Telif hakkı Reuters Image caption Ülkenin en büyük şehri Almatı'da protestocular gözaltına alınırken

Kazakistan'da yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'ın istifası sonrası geçici olarak göreve gelen Kasım Cömert Tokayev sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 70'ini alarak zafer kazandı. Seçimlerin özgür ve adil yapılmadığını söyleyen yüzlerce kişi ise protesto gösterileri düzenledi.

Başkent Nur Sultan ve ülkenin en büyük şehri Almatı'daki gösterilerde protestocular ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Nazarbayev'e muhalif kimliği ile tanınan ünlü iş adamı Muhtar Ablyazov, seçimlere hile karıştığını söyleyerek protesto çağrısında bulunmuştu.

Tokayev ise seçim sürecinin demokratik ve açık bir biçimde yürütüldüğünü söyleyerek iddiaları reddetti.

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Son yılların en büyük protestoları

Kazakistan'da Pazar günü yapılan seçimlerde Mart ayında sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan 78 yaşındaki Nursultan Nazarbayev'in yerine gelecek olası isimler yarıştı.

Nazarbayev'in istifası sonrası yerine getirdiği ve aday olarak gösterdiği geçici cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

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Hükümetin onay verdiği "Kamuoyu" isimli anket şirketinin paylaştığı ilk sonuçlara göre Tokayev oyların yüzde 70'ten fazlasını alarak seçimi kazandı.

Sonuçlarda ona en yakın olan rakibi, muhalefetin adayı Amirzan Kosanov ise oyların yüzde 15'ini alabildi.

Seçim sonuçlarının tamamının bugün açıklanması bekleniyor.

Ancak seçim günü aynı zamanda ülkede, "son 3 yıldır görülen" en büyük protestolara sahne oldu.

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AFP'nin haberine göre sandığa gitmeden önce seçim sonuçlarının önceden ayarlandığını öne süren göstericiler protesto gösterileri çağrısında bulundu. Seçimler yaklaşırken de muhalif isimlerin evlerine polis baskınları düzenlendi ve bazı eylemcilere kısa süreli hapis cezaları verildi.

Sandık çıkış anketlerinin duyurulması sonrası da başkent Nur Sultan'da gösteriler düzenlendi.

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"Boykot" ve "Polis halkın yanında" sloganları

Yasaklı muhalif grup Kazakistan'ın Demokratik Seçimi'nin lideri Muhtar Ablyazov, sosyal medyada paylaştığı bir videoda seçim sonuçlarının önceden ayarlandığını, buna tepki gösteren Almatı'nın Astana Meydanı'nda "binlerce göstericinin toplandığını" söyledi. Göstericiler "polis halkın yanında" ve "boykot" sloganları attı, ardından polis müdahalesi başladı.

Nur Sultan'daki yürüyüşleri takip eden BBC muhabiri, bazı göstericilerin polisler tarafından sürüklenerek götürüldüğünü aktardı.

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İçişleri Bakanlığı ise gösterilerden, "toplumun huzurunu bozmak isteyen radikal unsurları" sorumlu tuttu. Bakan Yardımcısı Marat Kozhayev, "izinsiz" olduğunu söylediği gösterilerde 500 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkesinin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında cumhurbaşkanı olan Nazarbayev, Mart ayında istifasını açıklamıştı.