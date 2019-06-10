Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi

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Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Amerikalı oyuncu Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifinde bulundu.

25 yaşındaki Bieber, 56 yaşındaki Cruise'a "Tom, bu maça çıkmazsan korkağın tekisin ve bu utançtan asla kurtulamazsın" dedi.

Bieber bu çağrısını Twitter hesabından yaptı.

@justinbieber tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 Haziran 2019

Twitter'da 106 milyon takipçisi olan Bieber'in teklifi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu ve şirketi aracılığıyla böyle bir karşılaşmaya ev sahipliği yapabileceğini duyurdu.

McGregor, "Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz" dedi.

Birçok kişi Twitter'da maçı 'sabırsızlıkla beklediğini' ifade etti.

Tom Cruise ise Justin Bieber'in teklifiyle ilgili henüz yorum yapmadı.