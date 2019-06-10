Image caption İngiltere'de muhafazakar parti için liderlik yarışına 11 aday katılıyor

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkanlık yarışı resmen başladı. Başbakan Theresa May, Cuma günü parti liderliğini bırakmıştı. May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

Muhafazakar Parti'de şu ana kadar 11 milletvekili genel başkanlığa aday olduklarını açıkladı.

Lider adaylarının en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.

Adaylıklar kabul edildikten sonra önce Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda oylamalar yapılacak.

313 milletvekili 13, 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yapılacak oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.

22 Haziran'dan itibaren ise Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi oy kullanmaya başlayacak.

Üyelerin çoğunun oyunu alan aday, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.

Johnson: 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılalım

Anketlere göre halen yarışı önde götüren isim eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

Johnson, AB'den aksi yönde yapılan açıklamalara karşın, birlikle yeni bir anlaşmayı müzakere edeceğini ve İrlanda sınırı için "alternatif düzenlemeler" bulunabileceğini savunuyor.

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Johnson son olarak yıllık brüt geliri 50 bin sterlinden fazla olan kişiler için gelir vergisini düşürmeyi vadetti.

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Diğer adaylar kim?

Muhafazakar Parti'nin diğer genel başkan adayları;

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

Çevre Bakanı Michael Gove

Eski Brexit Bakanı Dominic Raab

İçişleri Bakanı Sajid Javid

Sağlık Bakanı Matt Hancock

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey

Muhafakar Parti'nin eski Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom

Mark Harper

Rory Stewart

Sam Gyimah

Çevre Bakanı Michael Gove'a ise 20 yıl önce kokain kullandığını kabul etmesinin ardından yarıştan çekilme çağrıları yapılıyor.