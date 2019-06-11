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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk F-35 savaş uçaklarının 'artık Arizona'daki Amerikan Luke Hava Üssü'nde uçmadığını' açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Sözcü Andrews, "Bakanlığımız Türk pilotların artık burada uçmadığının farkında. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programının yavaşlatılması için Türk müttefiklerimizle ortak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Reuters'ın savunma muhabiri Phil Stewart ise, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Geçen hafta yeni pilotların eğitimi durdurulsa bile, ABD'de olanların eğitiminin Temmuz sonuna kadar devam edeceğini duymuştuk" ifadelerini kullandı.

@phildstewart tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I'm reporting that Turkish F-35 pilots no longer flying at Luke Air Force Base in Arizona, as U.S. winds down Ankara's participation in F-35 program. We had heard last week that, although no new pilots would be allowed, ones in US already would keep training until end-July. — Phil Stewart (@phildstewart) 10 Haziran 2019

Pentagon, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı bir mektupta, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde, 31 Temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısında bulunmuştu.

Pentagon'un mektubunda neler vardı?

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın yazdığı ve haftasonu sızdırılan mektupta, S-400 planı devam ederse Türk pilotların eğitiminin de durdurulacağı belirtiliyordu.

Shanahan bu mektupla Türkiye'nin ABD ve NATO ile işbirliğinin aksayacağını kaydederek mevcut bunalımın Ankara'nın ittifak ile ilişkisine olumsuz yansıyacağını resmen ilan etmiş oldu.

Shanahan'ın mektubunda S-400 konusunda kararlı olması durumunda Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını uygulamak konusunda "güçlü bir kararlılık olduğu" belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın mektuba ilişkin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir. Mektupta belirtilen yaptırımlar tamamen Türkiye'nin F-35 Programından çıkarılmasına yönelik ön adımları ve planlamayı kapsamaktadır."

Türkiye'nin 9 milyar dolar değerinde siparişi var

ABD yönetimi S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100 uçak sipariş vermişti.

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Mayıs ayında ABD merkezli yayıncı kuruluş CNBC, Washington'un Ankara'ya S-400 alımından vazgeçilmesi için Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar süre tanıdığı yönünde bir haber yaptı.

Söz konusu süre 7 Haziran itibarıyla doldu. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye böyle bir süre iletmediğini söylemişti.

Hükümet, Rusya'dan S-400 alımının bitmiş bir anlaşma olduğunu söylüyor ve ilk teslimatın kısa süre içerisinde yapılacağını ifade ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD'den gelebilecek olan olası yaptırımlara hazırlandığını da söylemişti.