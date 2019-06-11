Kazakistan'daki son gösterilerde 200 kişi gözaltına alındı

Telif hakkı AFP Image caption Kazakistan'da gözaltına alınan bir kişi

Kazakistan'da polis, ülkenin en büyük kenti Almatı'da düzenlenen protesto gösterilerinde 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gece yarısı başlayan son gösteriler sonrası Almatı sokaklarında polisler aralıksız devriye geziyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Pazar günü düzenlenen protesto gösterilerinde de 500 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Almatı'daki son gösterilerin şair ve müzisyen Rinat Zaitov'un gözaltına alındığı yönündeki haberlerin yayılması üzerine çıktığı bildiriliyor.

Rinat Zaitov, seçimde usulsüzlük yapıldığını söylemiş ve yeni bir siyasi hareket başlattığını açıklamıştı.

Kazak yetkililer Zaitov'un durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Göstericiler ise onun serbest bırakılmasını istiyor.

Tengrin News adlı internet sitesi, polisin Almatı'daki gösterileri izleyen bir gazeteciyi dövdüğünü iddia etti.

Telif hakkı EPA Image caption Kasım Cömert Tokayev

Seçimi Tokayev kazandı, AGİT 'Usulsüzlük yapıldı' dedi

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'ın desteklediği Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,8'ini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçimlerde usülsüzlük yapıldığını açıklamıştı.

Tokayev'in AGİT'e yanıtı ise "Bu raporları nasıl hazırladıkları ve hangi ülkede çalıştıklarına bağlı olarak siyasi önyargılarla nasıl değerlendirme yaptıklarını biliyorum" olmuştu.

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında cumhurbaşkanı olmuştu.

Protestocular, Mart ayında istifasını açıklayan Nazarbayev'in aslında hâlâ görevde olduğunu, Tokayev ile birlikteyeni bir döneme geçmenin mümkün olmayacağını söylüyor.