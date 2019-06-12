Yemen'deki isyancı Şii Husi milisler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 26 sivil yaralandı.

Suudi Arabistan ordu sözcüsü, yaralanlar arasında üç kadın ve iki çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Husiler ise "hedefi tam isabetle vurduklarını" duyurdu.

Suudi Arabistan 4 yıldır, Yemen'de Husi isyancılara karşı hükümetin yanında yer alan koalisyonun liderliğini yapıyor.

Yemen'de isyan eden Husiler 2015 yılında ülkenin büyük bölümünü ele geçirmiş, Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Husilerin İran'ın desteklediğini savunan Suudi Arabistan, 8 diğer Arap ülkesiyle birlikte Yemen'de isyancılara karşı hava saldırıları düzneliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşta en az 7 bin sivil hayatını kaybetti, 11 bin kişi de yaralandı.

Ölümlerin yüzde 65'inin Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.