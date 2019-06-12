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Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısını protesto gösterileri geniş katılımla sürüyor. Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Hong Kong polisinin uzun yıllardır ilk kez plastik mermi kullandığı müdahalede en az 22 gösterici yaralandı.

Protestocular bazı hükümet binalarının çevresindeki ana yolları kapadı, bazı göstericiler ise polise tuğla fırlattı.

Hong Kong hükümetinin tartışmalı yasa hakkındaki son kararını 20 Haziran'da vermesi bekleniyor.

Ancak Yasama Konseyi (LegCo) tasarı hakkında bugün yapılması beklenen ikinci toplantısını erteledi.

Çin yanlısı olan LegCo toplantının daha sonra yapılacağını belirtti ancak tarih vermedi.

Protestolar nasıl şiddetlendi?

Katılım yoğun olsa da bugüne kadar büyük oranda sakin geçen protesto, göstericilerin hükümet binalarına yaklaşmak istemesi üzerine zaman zaman polisle çaıtşmaya döndü.

Polis göstericileri durdurabilmek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Polisin hükümet binaları çevresinde üzerinde "Uyarı! Göz yaşartıcı gaz" yazan plastik barikatlar kurdu.

Yasama Konseyi binasında bulunan BBC muhabiri Gabriel Gatehouse polisin bina etrafında barikat oluşturduğunu, bir polisin olaylarda yaralandığını bildirdi.

Bölgeden gelen görüntülerde protestocuların da polise trafik konisi gibi cisimler attıkları görülüyor.

South China Morning Post gazetesine konuşan Komiser Stephen Lo Wai-chung, protestocuları durdurmak için silah kullanmaktan başka şansları kalmadığını savundu.

Uluslararası haber ajanslarına konuşan bazı protestocuları ise yasa tasarısı iptal edilene kadar sokakları terk etmeyeceklerini söylüyor.

Yasa değişikliği suçluların iadesi için ne diyor?

Tasarıda Çin, Tayvan ve Macau'daki yetkililerin cinayet ve tecavüz gibi suçlarla yargılanan şüpheliler için iade başvurusu yapmasına izin verilmesi, son kararı ise her davayı özel olarak inceleyecek mahkemelerin vermesi öngörülüyor. Siyasi ya da dini suçlardan yargılanan kişilerinse iade edilmeyeceği belirtiliyor.

Hükümet sadece hapis cezası en az 7 yıl olan mahkumların iade edilmesi gibi bazı tavizlerle kamuoyundaki tepkileri azaltmaya çalışsa da, önemli bir kesim, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargılama süreçleri ve işkenceye maruz kalacağından endişeli.

Gösterilere kimler katılıyor?

Çin'e iade yasa tasarısına karşı çıkanlar arasında eğitim kurumları, hukukçular ve iş çevreleri de var.

100'den fazla şirket çalışanlarının protestolara katılabilmesi için iş durdurma kararı aldı. 4 binden fazla öğretmen de greve gideceklerini açıkladı.

Güçlü iş dernekleri de yasa tasarısının Hong Kong'un rekabet gücünü düşüreceğini savunuyor.

Protestoyu düzenleyenen Pazar günü yapıaln gösteride katılımcı sayısının bir milyona yakın olduğu belirtilmiş, polis ise sayının en fazla 240 bin olabileceğini söylemişti.