Kraliçe 2. Elizabeth'in Malta'daki eski villası 6 milyon euro'ya satışa çıkarıldı

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Malta'daki eski evi Villa Guardamangia, yaklaşık 6 milyon euro'ya (40 milyon TL) satışa çıkarıldı.

Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villa, Kraliçe'nin İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yerdi.

Kraliçe, eşi Prens Philip'in Malta'da deniz subayı olarak görev yaptığı 1949-1951 yılları arasında burada yaşamıştı.

Villa, daha sonraki yıllarda bakıma muhtaç hale geldi.

Kraliçe: Burası benim için hep özel kalacak

Lüks bir emlak şirketinin verdiği ilanda, Kraliçe'nin villası "Kayda geçmiş büyük bir tarihi değere sahip, Palazzo mimarisindeki muhteşem bir konut" olarak nitelendi.

İlanda, 1.560 metre karelik yüksek tavanlı ve dayanıklı evde, konuk ve hizmetçiler için ayrılmış çok sayıda alan olduğu belirtildi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kraliçe, eşi Prens Phillip ile evliliğinin ilk yıllarını prensin deniz subayı olduğu dönemde Malta'da geçirmişti. Fotoğraf 1967'den.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Phillip çifti, evliliğinin ilk yıllarında, Kraliçe'nin taç giyme töreninden de önce bu evde konaklamaya başlamıştı.

Kraliçe, ilk olarak Prens Philip'in amcasının kiraladığı bu evde güzel anıları olduğunu daha önce de söylemiş, 2015'te Malta'ya ziyaretinde "Burası benim için hep özel kalacak" demişti.

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Ancak villa son yıllarda tartışmalara neden oldu.

Yıkık haldeki villanın restore edilerek eski göz alıcı haline getirilmesi çağrısı yapılırken, bazıları Malta hükümetinin evi satın alarak bu sorumluluğu alması gerektiğini, bazıları ise bunun evin sahibi olan Kraliçe'nin kararı olduğunu söylüyor.