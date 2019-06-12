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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile müzakere ettiği göç anlaşmasına ilişkin detayları yanlışlıkla ifşa etti.

Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere konuşan Trump, aslında anlaşmayla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti. Ancak konuşması sırada anlaşmanın detaylarının bulunduğu belgeyi elinde sallayınca, haber kuruluşları çekilen fotoğraflardan bazı bilgileri okuyabildi.

Trump, geçen ayın sonunda Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 5 ek vergi getireceğini, "yasadışı göçmen problemi çözülmezse" vergilerin aşamalı olarak artacağını söylemişti.

Söz konusu belgede ise, birçok Latin Amerika ülkesinin bu ek vergi yükünden kurtulmak için alacağı bölgesel önlemlere atıf yapıldığı anlaşılıyor.

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45 gün vakit

Pazartesi günü Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın kısmen duyurduğu plandaki gibi, 45 günlük bir süreden bahsedildiği de görülüyor.

Ebrard, 45 gün içinde Meksika'dan ABD sınırına göçmen akışında azalma olmazsa, yeni önlemlerin alınabileceğini açıklamıştı.

Ebrard ayrıca, eğer plan başarısız olursa Meksika'nın "güvenli üçüncü ülke" statüsü kazanacağı, dolayısıyla Meksika sınırından geçen göçmenlerin ABD'den değil Meksika'dan sığınma başvurusu yapacağını söylemişti.

Meksikalı yetkililer, Guatemala sınırına da 6 bin sınır güvenliği personeli konuşlandırmak için düğmeye basmıştı.

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Başka Latin Amerika ülkeleri de etkilenecek

Trump'ın bahsettiği ek vergilerin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Ancak Washington'da bir araya gelen ABD ve Meksika heyetleri uzlaşı sağladı.

Eğer Meksika 45 gün içinde göç akışını azaltamazsa, bölgedeki pek çok ülke de göç görüşmelerinin içine çekilecek.

Brezilya, Panama ve Guatemala başta olmak üzere göçmenlerin geçiş kapısı olan diğer ülkelerin sığınma başvuruların değerlendirilmesi konusunda yükü nasıl paylaşacaklarına ilişkin görüşmeler yürütülmesi gerekecek.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD sınır görevlileri geçen ay yasa dışı yollarla Meksika'dan ülkeye giren 130 binden fazla göçmeni gözaltına aldı.

ABD 'sıfır göçmen' taahhüdü istiyor

ABD'li heyet sınırdan geçişte "sıfır göçmen" konusunda bir taahhüt beklerken, Meksika bunun imkansız olduğunu dile getiriyor.

Trump'ın açıkladığı ek verginin, göçün Meksika tarafından durdurulmaması halinde her ay yüzde 5 artması ve Ekim ayında yüzde 25'lik tavan seviyeye çıkması öngörülüyor.

Daha önce de göç nedeniyle acil durum ilan eden ABD Başkanı, iktidara gelmeden önce de Meksika sınırına duvar inşa edip bunun parasını Meksika'dan alma vaadinde bulunmuştu.

Hükümetin yanı sıra Trump destekçisi ABD'liler de kendi aralarında topladıkları paralarla özel bir şekilde duvar inşa ediyor.

Trump'ın göçmen politikasını eleştirenler ise duvarın bir işe yaramayacağını söylüyor ve ülkenin güney sınırında gözaltına alınan göçmenlerin bir kısmının insanlık dışı koşullarda öldüğüne dikkat çekiyor.