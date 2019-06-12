Kaçırılan okul servisindeki kahraman çocuklara İtalyan vatandaşlığı

Telif hakkı Getty Images Image caption Vatandaşlık alan çocuklardan biri Ramy Shehata

İtalya'nın Milano kenti yakınlarında geçen Mart ayında 51 öğrencinin bulunduğu bir okul servisinin şoförü tarafından kaçırılarak yakılması olayında gizlice güvenlik güçlerine haber vererek olası can kayıplarını önleyen Mısır asıllı iki çocuğa İtalyan vatandaşlığı verildi.

Crema kentindeki Vailati Ortaokulu öğrencilerini taşıyan şoför, iddiaya göre İtalyan hükümetinin göç politikalarını protesto amacıyla otobüsü kaçırarak Milan Linate Havalimanı'na doğru ilerlemeye başlamıştı. 47 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan vatandaşı Ousseynou Sy isimli şoförün, otobüsün kapılarını zincirlediği, çocukların ellerini bağladığı, telefonlarına el koyduğu, otobüse benzin döktüğü ve "Buradan hiç kimse sağ çıkmayacak" diye tehditte bulunduğu iddia ediliyor.

Kaçırılan otobüsteki iki çocuğun ise cep telefonlarını saklayarak gizlice ailelerine ve güvenlik güçlerine haber vermesi sayesinde otobüs havalimanına varmadan durdurulmuştu. Polis barikatını aşmaya çalışsa da başarılı olamayan Sy, bu sırada otobüsü ateşe vermişti. Alevler otobüsü sarmadan önce ise çocuklar güvenlik güçlerinin yardımıyla kaçmayı başarmıştı.

Ortaokul öğrencilerinin çığlık çığlığa kaçış anını gösteren bir video da ortaya çıkmıştı.

40-50 dakika kadar süren kaçırma olayında bazı çocuklar dumandan etkilense de ciddi bir fiziksel yara alan olmamıştı. Ancak olaydan etkilenen çok sayıda çocuğun travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtiliyor.

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Telefonlarını saklayarak gizlice polise haber veren ve olayda can kaybı yaşanmasını önleyen 13 yaşındaki Rami Shehata ile 12 yaşındaki Adam El Hamami, dün Bakanlar Kurulu kararıyla İtalyan vatandaşlığı aldı. Her ikisi de Mısır asıllı olan Shehata ve El Hamami, "üstün hizmette bulundukları" gerekçesiyle İtalyan vatandaşlığına kabul edildi.

İki çocuğa vatandaşlık verilmesi, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin önerisiyle Bakanlar Kurulu gündemine alınmıştı. 20 Mart'ta yaşanan kaçırılma olayının ardından bu çocuklara vatandaşlık verilmesi gündeme gelmiş, Salvini ilk başta buna karşı çıksa da koalisyon ortaklarının da talebiyle sonradan fikir değiştirmişti.

İtalyan yasalarına göre, ülke sınırları içinde doğan çocuklar anne ya da babaları İtalyan değilse otomatik olarak vatandaşlık alamıyor, ancak 18 yaşından sonra vatandaşlık hakları doğuyor. Sol kesimin bu yasayı değiştirme talebi ise başta Salvini olmak üzere sağ kanat tarafından reddediliyor.

Milano'daki otobüs kaçırma olayı ve Mısır asıllı iki çocuğun kahramanca davranışı sonrası da bu vatandaşlık hakkı tartışması yeniden kızışmıştı. Salvini ise "Cremalı çocukların bazıları tarafından siyasi savaşa alet edildiğini" iddia etmişti.

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Şoförün videosu bulundu

Servis otobüsünü kaçıran şoförün, bu eyleminden önce 37 dakikalık bir video hazırladığı da ortaya çıktı. Savcılık, videonun "öykünme riski yaratabileceği" ve "Afrikalılara karşı nefret" eylemlerine yol açabileceği gerekçesiyle yayımlanmasına karşı çıktı. İtalyan basınındaki haberlere göre ise şoför Ousseynou Sy videoda "Yaşasın pan-Afrikanizm" diyerek hem Afrika'daki yolsuz hükümetleri hem de Avrupa'nın Afrika'yı sömürmesini eleştiriyor. İddiaya göre Sy videoyu internete yüklemeyi planlasa da büyüklüğü nedeniyle bunu başaramamıştı.

Sy, çocuklarla dolu otobüsü Milano'da havalimanına götürüp katliam yapmayı planladığı iddiasıyla katliam girişimi, insan kaçırma, yangın çıkarma, mukavemet gösterme ve yaralama suçlamalarıyla karşı karşıya. Sy, kurbanların yaşlarının küçüklüğü ve terör amacı taşıdığı gerekçesiyle de suçlamaların nitelikli haliyle yargılanacak.