İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkanlık yarışında ilk oylama bugün

Telif hakkı AFP

Başbakan Theresa May'in parti liderliğini bırakması sonrası partide genel başkanlık yarışı için Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda ilk oylama bugün yapılacak.

Avam Kamarası'nda yapılacak gizli oylamada 10 aday yarışacak. May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.

Oyların en az 17'sini alamayan adaylar yarışa devam edemeyecek.

Milletvekilleri, sonraki aşamada 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yapılacak oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.

22 Temmuz ile başlayan hafta Theresa May'in halefi olacak ismin açıklanması bekleniyor. Yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

Johnson yarışı önde götürüyor

Anketlere göre halen yarışı önde götüren isim, Çarşamba günü adaylık kampanyasını resmen başlatan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

Bugün yapılacak oylama, Muhafazakar Parti'de bu ayın başında kabul edilen yeni kurallar altında yapılacak.

Telif hakkı PA

Liderlik yarışını hızlandırmayı hedefleyen bu kurallara göre, ilk oylamada yüzde 5 sınırının altında kalan adaylar devam edemeyecek.

Muhafazakar Parti'de 11 milletvekili genel başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı ve bunlardan 10'u gereken desteği aldı.

Lider adaylarının en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var ve Brexit için ikinci bir oylama yapılmasını tek savunan isim olan Sam Gyimah , gereken desteği almak için yeterli zaman olmadığını söyleyerek yarıştan çekildi.

22 Haziran'dan itibaren ise Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi oy kullanmaya başlayacak.

"31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılalım"

Anketlere göre halen yarışı önde götüren isim eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

Johnson, AB'den aksi yönde yapılan açıklamalara karşın, birlikle yeni bir anlaşmayı müzakere edeceğini ve İrlanda sınırı için "alternatif düzenlemeler" bulunabileceğini savunuyor.

'Backstop': En önemli anlaşmazlık noktası

Johnson son olarak yıllık brüt geliri 50 bin sterlinden fazla olan kişiler için gelir vergisini düşürmeyi vadetti.

Diğer adaylar kim?

Muhafazakar Parti'nin diğer genel başkan adayları;

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

Çevre Bakanı Michael Gove

Eski Brexit Bakanı Dominic Raab

İçişleri Bakanı Sajid Javid

Sağlık Bakanı Matt Hancock

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey

Muhafakar Parti'nin eski Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom

Mark Harper

Rory Stewart

Sam Gyimah

Çevre Bakanı Michael Gove'a ise 20 yıl önce kokain kullandığını kabul etmesinin ardından yarıştan çekilme çağrıları yapılıyor.