Trump'ın görevi bırakacağını açıkladığı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders kimdir?

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ayın sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. ABD Başkanı Sanders'ın yerine gelecek ismi ise açıklamadı.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Sanders'ın doğduğu eyalet olan Arkansas'a geri döneceğini duyurdu.

Sanders, Trump'ın şu ana dek en uzun süre birlikte çalıştığı üst düzey danışmanıydı.

Başkanlığa adaylık sürecinden beri yanında olduğu Trump'a sadık bir profil çizen Sanders'ın "Trump'ın başkan olmasını Tanrı istedi" sözleri çok konuşulmuştu.

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Trump: O bir savaşçı

Trump, Twitter'da ilk duyuruyu yaptıktan sonra Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Sanders'ı "bir savaşçı" olarak niteleyen Trump, ardından sahneye çağırdığı sadık basın danışmanı için "Birlikte çok şey yaşadık ve o güçlüdür ama iyidir de" ifadelerini kullandı.

"Bu meslek, hayatımın en büyük onuruydu" diyen Sanders, bir süre üç çocuğuna zaman ayıracağını söyledi.

Sarah Sanders, daha Trump başkanlık seçimlerine adaylığını koymadan önce Başkan'ın çevresine girmişti.

Beyaz Saray'da uzun basın brifingi geleneğini bozmakla eleştirildi

2017'de Beyaz Saray Sözcülüğü görevini Sean Spicer'dan devraldı ve ülkede bu görevi üstlenen üçüncü kadın oldu. Trump'ın şu ana kadarki en uzun süre görev yapan basın danışmanı oldu.

Sanders Beyaz Saray'daki uzun süren basın brifingleri geleneğine son verdiği gerekçesiyle eleştirmişti.

Reuters'ın haberine göre bu iki yıllık süreçte Sanders arka planda kalırken, Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilerden soruları almayı tercih etti. Sanders son basın brifingini 94 gün önce yapmıştı.

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CNN muhabiri Jim Acosta ile tartışma

Sanders, ABD medyası ile çekişmeli bir iletişim stratejisi izlerken, Trump'ın "sahte haber" söylemini de sağlamlaştırdı.

Görevde kaldığı sürede gazetecilere yalan söylemekle de suçlandı.

Trump iki yıl önce FBI Direktörü James Comey'i kovduğunda "Sayısız FBI üyesinin ABD Başkanı'na bu kararı için minnet duyduğunu" öne sürmesi eleştirilere neden oldu. ABD'nin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren Sanders'ın Comey'le ilgili iddiasına kanıt gösteremediği ve "o alayın sıcaklığıyla böyle konuştum" dediği belirtilmişti.

Trump'ın geçen yıl bir basın toplantısında tartıştığı CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta ile yaşanan gerilim de, gazeteciler ve Sanders arasındaki gerginliği tırmandırdı.

Bir Beyaz Saray çalışanının Acosta'nın elindeki mikrofonu almak istemesi, Acosta'nın buna itiraz etmesi ve Trump'ın ona oturmasını söylemesi ile tartışma büyüdü, Trump, gazeteciye "CNN seninle çalışıyor olmaktan utanç duymalı. Sarah Huckabee'ye (Sanders) yaklaşım tarzın korkunç" dedi.

Sarah Sanders, daha sonra Acosta'nın "elini genç bir kadının üstüne koyduğunu" öne sürerek, Beyaz Saray'a giriş kartının alındığını duyurdu. CNN ise Sarah Sanders'ı yalan söylemekle suçladı. Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox da dahil olmak üzere birçok basın kuruluşu da CNN'e destek oldu. Kart bir ay kadar sonra iade edildi.

Trump'ın katılmayı reddettiği 2018 Beyaz Saray Muhabirler Yemeği'nde komedyen Michelle Wolf, konuklar arasındaki Sanders'ı konuşmasında ti'ye almış, onu Beyaz Saray'la ilgili gerçekleri gizlemekle suçlamıştı.

Muhabirler Yemeği'nde başkanları esprili bir dille eleştirmek bir gelenek.

Trump taraftarlarının sevdiği, mitinglerde beraber selfie çektirmek istediği bir isim olarak tanınan Sanders'ın Arkansas Valisi olmak için yarışacağı söylentileri hızlı yayıldı.

Trump da Twitter'da haberi ilk duyurduğunda " Arkansas Valiliği için yarışmaya onu ikna edebilirsek, bu işi çok iyi yapacağını düşünüyorum" dedi.

Sanders aynı zamanda eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'in kızı.