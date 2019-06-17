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Hong Kong'daki protestoların en tanınmış yüzü olan aktivist Joshua Wong, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı ilk konuşmada, yönetimin lideri olan Carrie Lam'ı istifaya çağırdı.

22 yaşındaki Wong, 2014 yılındaki demokrasi yanlısı eylemlerdeki rolü nedeniyle yargılanmış ve 5 hafta önce cezaevine girmişti.

Wong, "Ben cezaevindeyken, Carrie Lam'ın canlı yayınını izledim. Tek söyleyebileceğim o gözyaşı dökerken, Hong Kong vatandaşları kanlarını döküyordu" dedi.

Serbest bırakıldıktan sonra BBC'ye de konuşan Joshua Wong, Hong Kong halkının kendi liderini seçmesi gerektiğini söyledi.

Hong Kong'da son 30 yılın en büyük eylemi olarak tanımlanan Pazar günkü protesto sonrası, göstericiler eylemlerini genişletti.

Suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısının askıya alınmasına karşın, Çin destekli Hong Kong lideri Carrie Lam'ın özür açıklamasını da reddeden protestocular yönetimin istifasını istiyor.

Pekin yönetimi ise Lam'ı desteklemeyi sürdürüyor.

Pazar günü, organizatörlerin 2 milyon kişinin katıldığını açıkladığı büyük gösteri sonrası protestocular, Pazartesi günü hükümet binası önünde yeniden toplandı.

Göstericiler, Lam'ın istifasının yanında, tartışmalı suçlu iade tasarısının iptalini, cezaevindekilerin salıverilmesini de talep ediyor.

Tartışma yaratan yasa ne içeriyor?

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz kolonisi.

Bu yarı özerk bölge, 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girdi ancak Hong Kong halkının kendi yasaları ve sivil özgürlükleri bulunuyor.

Tartışmalara neden olan tasarının doğurduğu gösteriler ise yargı bağımsızlığı imtiyazına ilişkin kaygılar nedeniyle başladı.

Yasa, Hong Kong halkından birinin veya bir ziyaretçinin, Çin'e yargılanmak üzere iadesine imkan veriyordu.

Protesto için sokağa çıkanlar, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargılama süreçleri ve işkencenin yaşanmasından endişe ediyor.

Temelde ise Çin'in, özerk yönetim üzerinde giderek artan etkisi protesto ediliyor.

Çin protesto haberlerini sansürlüyor

Hong Kong'daki demokrasi yanlısı gösteriler uluslararası bağlamda da yankı buldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında G20 zirvesinde yapılacak görüşmede, bu konunun da konuşulacağını söyledi.

Çin ise protestolar ile ilgili sansür mekanizmasını devreye soktu.

Internet üzerinden protestolarla ilgili bilgiye ulaşabilmek, algortimalarla engelleniyor.

Ana akım medyada konu ile ilgili yer alan birkaç kısa haberde ise "dış güçlerin müdahalesi" öne çıkarılıyor.