İtalya'da 'Kuran kursunda çocuklara şiddet' iddiası: 2 kişi gözaltında

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İtalya'nın Pisa kentinde 2 kişi, Kuran kursunda küçük yaştaki çocuklara şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Senegal asıllı çocukların, Kuran'ı ezbere okuyamamaları halinde sopalarla dövüldüğü öne sürülüyor.

Pisa'ya bağlı Santa Croce sull'Arno ilçesinde "Senegal Kültür Derneği" olarak kullanılan bir apartman dairesinde verilen kursa, 7-17 yaşları arasındaki 60 kadar çocuğun katıldığı belirtiliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, güvenlik güçleri bir ihbar üzerine birkaç aydır Kuran kursunu takibe aldı.

Polisin binaya gizli kameralar da yerleştirerek yürüttüğü inceleme sonucunda "kursu veren iki öğretmen" gözaltına alındı.

Bu kişilerin yanı sıra bir dernek üyesi hakkında da soruşturma açıldı.

Tahta ve demir sopalar ele geçirildi

Kursun yapıldığı binaya yapılan baskında da tahta ve demir sopalar ele geçirildi.

İtalyan basınına göre, gizli kameralardan elde edilen görüntüler çocukların sırtlarına, ellerine ve kalçalarına bu sopalarla sert darbeler indirildiğini, çocukların da bu sırada ağlayarak yalvardığını gösteriyor.

"Öğretmenler" çocuklara "şiddet uygulamakla" ve "onları istismar etmekle" suçlanıyor.

Haberin basında yer almasının ardından sosyal medyada, aralarında aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni de dahil olmak üzere bazı kesimlerden tepkili yorumlar geldi.

Meloni Twitter'a yazdığı mesajında "SKANDAL! Pisa'da çocuklar Kuran öğretilen bir nevi İslami okulda sopalarla dövülüyordu. Küçüklere saygısı olmayanların İtalya'da yeri yok. Bizim medeniyetimiz bu, saygı duymuyorsanız defolun gidin" dedi.