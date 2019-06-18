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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mediaport internet sitesi ve Le Monde gazetesi, Platini'nin Fransız polisi tarafından Paris'te gözaltına alındığını ve yolsuzlukla mücadele şubesine götürüldüğünü duyurdu.

Reuters ajansına konuşan bir kaynak da Platini'nin gözaltına alındığını doğruladı ve eski UEFA Başkanı'nın sorgulandığını söyledi.

Fransa'nın yetiştirdiği en iyi futbolculardan biri de olan Platini, 2007'de UEFA Başkanı seçilmiş, 2015'e kadar da bu görevi sürdürmüştü.

FIFA Etik Komitesi'nin tavsiyesiyle bir süre futboldan men edildi

Michel Platini, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı da olmak istiyordu.

Ancak FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanmış, 2015'te FIFA Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmişti.

Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti.

FIFA 2010 yılında, 2018 Dünya Kupası'nı Rusya'ya, 2022 Dünya Kupası'nı Katar'a vermişti.

Mart 2014'te, Katar adına çalışan bir şirketin, ev sahibi ülkeyi belirleyecek olan komite üyelerinden ve o dönem FIFA'nın başkan yardımcısı olan Jack Warner ve ailesine 2 milyon dolar ödeme yaptığı iddia edilmişti.

Yine Mart 2014'te İngiltere basınında yer alan haberlerde Asya Futbol Konfederasyonu başkanı Muhammed bin Hammam'ın Katar lehine lobi yapmaları karşılığında yetkililere toplamda 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiaları gündeme gelmişti.