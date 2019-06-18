Grönland'da meteoroloji ekibinin su içinde sıra dışı yolculuğu

Telif hakkı Steffen M. Olsen / @RasmusTonboe TWITTER

Grönland'da köpeklerin çektiği kızakla hava istasyonundaki cihazlarını almaya giden meteoroloji ekibi, buz tabakasının aniden bastıran sıcaklarla erimesi nedeniyle zor duruma kaldı.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'ne bağlı Okyanus ve Buz Merkezi'nden Steffen Olsen, 13 Haziran'da çektiği bu fotoğrafın bilimsel araştırmalardan "çok daha fazla sembolik anlamı olduğunu" söyledi.

Olsen, fotoğrafın çekildiği yerde normalde 1,2 metre kalınlığında bir buz tabakası olduğunu, ancak ekibin sular içinde kaldığını belirtti.

Fotoğrafta ayaklarının bir bölümü suya batan köpekler, su üzerinde yürüyormuş gibi görünüyor.

Aynı enstitüden iklim uzmanı Ruth Mottram da İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine şunları söyledi:

"Bu yıl cihazlarımızı geri almak için yaptığımız yolculukta buz tabakasının üzerinde çok fazla erimiş suyla karşılaştık. Her yıl burada oluşan buz tabakası normalde çok kalın ve güvenilirdir. Üstte buzların erimesiyle oluşan suyun gidebileceği görece az çatlak vardır. Ama geçen hafta güneyden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Grönland ve Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelerinde sıcaklık arttı."

'Yaz için bile çok sıcak'

Mottram, bunun sonucu olarak buzullar, buz tabakaları ve deniz buzlarının hızla eridiğini söyledi. Qaanaaq havaalanı yakınlarındaki meteoroloji istasyonunda geçen Perşembe 17.3, Perşembe günü de 15 derece sıcaklık ölçüldü. Bu değerlerin Kuzey Grönland'da yaz için bile çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, fotoğraftaki bu görüntünün normalde Haziran sonu ya da Temmuz'dan önce oluşmayacağını ifade ediyor.

Mottram, sıcaklıkların sıra dışı olmasına karşın, bunu tek başına küresel ısınmaya bağlamak için erken olduğunu söyledi.

Ruth Mottram "Bununla birlikte, iklim modelleme simülasyonlarımız, Grönland çevresinde deniz buzlarının erimesi süresinin düşeceğine işaret ediyor. Bunun ne kadar hızlı ve çok olacağı küresel sıcaklıkların ne kadar artacağına bağlı" dedi.