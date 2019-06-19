Telif hakkı AFP Image caption Michel Platini serbest bırakılmasının ardından Çarşamba gününün erken saatlerinde avukatıyla beraber yolsuzlukla mücadele şubesinden ayrıldı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini, özellikle 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Salı günü Paris'te gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

63 yaşındaki Platini, Çarşamba gününün erken saatlerinde serbest bırakılmasının ardından avukatı ile beraber yolsuzlukla mücadele şubesinden ayrıldı.

Platini'nin avukatı William Bourdon, müvekkilinin masum olduğunu ve "teknik sebeplerle" sorgulandığını söyledi.

Platini ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sorulan soruları göz önünde bulundurduğumuzda uzun bir sorgulamaydı, uzun olması da bekleniyordu, EURO 2016, Rusya'daki Dünya Kupası, Katar'daki Dünya Kupası, Paris Saint Germain ve FIFA ile ilgili sorular sordular. Neden orada olduğumu bilmediğim halde bütün sorulara sakince yanıt verdim" dedi.

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Fransa'da yürütülen soruşturma kapsamında Katar'a 2022 Dünya Kupası organizasyonunu verilmesine yönelik olarak rüşvet ve yolsuzluk iddiaları araştırılıyor.

2010'da kararın açıklanmasının ardından Katar'da seyirci sayısının az olması ve sıcak yaz nedeniyle bu ülkeye organizasyonun verilmesi birçok kişi şaşırtmıştı.

Mart 2014'te, Katar adına çalışan bir şirketin, ev sahibi ülkeyi belirleyecek olan komite üyelerinden ve o dönem FIFA'nın başkan yardımcısı olan Jack Warner ve ailesine 2 milyon dolar ödeme yaptığı iddia edilmişti.

Yine Mart 2014'te İngiltere basınında yer alan haberlerde Asya Futbol Konfederasyonu başkanı Muhammed bin Hammam'ın Katar lehine lobi yapmaları karşılığında yetkililere toplamda 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiaları gündeme gelmişti.

Etik kuralları ihlalle suçlandı

Fransa'nın yetiştirdiği en iyi futbolculardan biri olan ve 3 kez Altın Top Ödülü'nün de kazanan Platini, 2007'de UEFA Başkanı seçilmiş, 2015'e kadar da bu görevi sürdürmüştü.

Michel Platini, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı da olmak istiyordu.

Ancak 1998-2002 yılları arasında Blatter'e danışmanlık yaptığı ve kendisine 2011'de 2 milyon dolar ödendiği ortaya çıkınca FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanmış, 2015'te FIFA Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmişti. Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti.

Platini'nin cezası Ekim ayında sona erecek.