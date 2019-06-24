ABD'den İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de kapsayan yeni yaptırımlar

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımları imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımların ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de hedef alacağını söyledi.

Beyaz Saray'da yeni ekonomik yaptırımları imzalamadan önce konuşan Trump, bu yaptırımların Amerikan insansız hava aracının düşürülmesine ve "pek çok başka şeye" yanıt olduğunu belirtti.

Tahran'a yönelik baskıyı artırmaya devam edeceklerini söyleyen Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Yeni yaptırımların İran'n liderlerini finansal araçlarına erişmekten alıkoyacağını savunan Trump, yaptırımın ayrıntıları ile ilgili detay vermedi.

Rusya, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklamasından önce, yaptırımları "yasa dışı" ilan etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Yaptırımları yasa dışı olarak kabul ediyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki gerilim son haftalarda artıyordu.

İran'ın geçen hafta bir Amerikan insansız hava aracını vurması, Umman Körfezi'nde vurulan tankerlerden Washington'ın Tahran'ı sorumlu tutması nedeniyle bölgede oluşan gerilim yükseldi.

Trump, hava aracının düşürülmesine misilleme olarak Cuma günü İran'daki 3 ayrı hedefi vurmayı planladıklarını, "ancak saldırıda 150 kişinin ölecek olması nedeniyle" bu plandan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Tahran, insansız hava aracının kendi hava sahalarına girince düşürüldüğünü iddia ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri vurduğu suçlamasını ise reddediyor.

Trump geçen yıl İran ile yapılan çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran da geçen hafta başında, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı zenginleştirilmiş uranyum üretimi limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurmuştu.