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İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki zaferini ele aldığı başyazısına "İstanbul'u kaybetmek, Erdoğan'ın yeniden düşünmesini sağlamalı" başlığını atıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sürdürülebilir büyüme ve reformlara odaklanması gerektiğini" söylüyor.

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kumar oynadı ve kötü kaybetti" ifadeleriyle yazıya başlayan Financial Times, "AKP'nin İstanbul'da az farkla kaybetmesinden sonra, Erdoğan'ın yargıya yeni bir seçim için bastırdığını, seçmenlerinse buna Ekrem İmamoğlu'nun daha büyük bir farkla kazanmasını sağlayarak yanıt verdiğini" belirtiyor.

Bunun "demokrasi için daha büyük bir zafer" olduğunu söyleyen gazete, "Erdoğan'ın şimdi bu durumda ne yapacağını çok dikkatli bir şekilde düşünmesi gerektiğini" vurguluyor.

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'İstanbul, iktidarda kalma kabiliyetinde merkezi bir unsurdu'

Gazete "Türkiye'nin ticari başkentinde yenilgi, büyük bir sembolik darbe" olduğunu söylüyor ve İstanbul'un 25 yıl önce belediye başkanı olarak siyasi kariyerine başladığı yer olduğunu hatırlatıyor.

Financial Times, AKP'nin Türkiye'nin en önemli şehirlerinin neredeyse hepsini kaybettiğini aktarıyor ve "Yenilgi aynı zamanda çok somut bir kayıp. AKP yıllardır 4 milyar dolarlık İstanbul bütçesinin tek sahibiydi. Kamu ihaleleleriyle sundukları iltimaslar ve verilen kamu hizmetleri, iktidarda kalma kabiliyetinde merkezi bir unsurdu" diyor.

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Gazete, Erdoğan'ın karşılaştığı üçüncü engelinse, "AKP'nin şimdi, İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ve siyasi ortaklarının şahsında açıkça görülen, yeniden canlanmış ve etkin bir muhalefetle karşı karşıya kalması olduğunu" belirtiyor ve şöyle devam ediyor;

"CHP'nin ateşli milliyetçilik ve laiklik şöhreti uzun süredir, AKP'ye verilen desteğin temeli olan Müslüman muhafazakârları ve Türkiye'nin Kürt nüfusunu uzaklaştırdı. İmamoğlu açık ve kapsayıcı bir kampanya yürüttü, Ramazan'da oruç tuttu ve muhafazakâr oyların birazını almayı başardı. CHP aynı zamanda ittifaklar oluşturabildi ve bunların arasında Kürtlerin hakimiyetindeki parti de vardı. Muhalefetin zaferi Türk demokrasisinin bazı unsurlarının hala canlı olduğunu gösteriyor. Ancak bu Erdoğan'ın diğer alanlarda nasıl bir baskı yaptığını gözlerden kaçırmamalı. Onbinlerce öğretmen, memur, polis ve subay 3016'daki darbeden sonra hapsedildi. Onbinlercesi işlerini kaybetti. Pazartesi günü, İstanbul'daki seçim sonuçlarının açıklanmasından saatler sonra, 16 kişi göstermelik bir mahkemede, bir kent parkının buldozerlerle yıkılmasına karşı girişilen ve Türkiye'ye yayılan eylemlerin arkasında olmakla suçlandı."

'Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı ekonomi ekibinden çıkarması gerekiyor'

Financial Times, "Erdoğan'ın bundan sonra nasıl ilerleyeceğinin hayati önemde olduğunu, içgüdüsünün baskıyı güçlendirmek, CHP'nin finans kaynaklarını boğmak ve mahkemelerde liderlerinin peşine düşmek olabileceğini" söylüyor.

Gazete, "AKP'nin sorunlarının kökenindeki ekonomik mutsuzluğu görmezden gelerek, Türkiye'nin ekonomik kurumlarını boğmanın tehlikeli bir basınç birikmesine neden olabileceğini" belirtiyor.

Başyazının son kısmını Erdoğan'a tavsiyelere ayıran Financial Times şöyle devam ediyor;

"Daha ferasetli bir tepki, Erdoğan'ı başlangıçta başarılı kılan şeye dönmek ve sürdürülebilir kalkınma ve istihtam yaratmaya odaklanmak olur. Bu, yüksek faiz oranlarının enflasyona yol açtığı gibi alışılmadık fikirleri bırakması, merkez bankasının bağımsızlığını geri getirmesi, damadı Berat Albayrak'ı kendisine ekonomi brifingi verenlerin arasından çıkartması ve halefine yapısal reformları yapabileceği özgürlüğü tanıması anlamına geliyor. Bu, aynı zamanda, Türkiye Rusya'dan hava savunma füzeleri alırken daha da kötüleşmek üzere olan Batı'yla ilişkilerini düzeltmesi ve otokratik eğilimlerini törpülemesi de demek. Bu, uzak bir ihtimal gibi gelebilir. Ancak Erdoğan, daha önce çıkarına uygun olması durumunda, ödün verme ve U dönüşleri yapmaya hazır oldu. Bunu tekrar yapmasının zamanı geldi. Yapmazsa, başlangıç yaptığı İstanbul'daki sonuçlar, Türk siyasetindeki uzun hakimiyetinde sonun başlangıcı olabilir."