Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'de vergi mükelleflerine 2,4 milyon sterline mal oldu

Telif hakkı Press Association Image caption Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry bebekleriyle Archie'yle

İngiltere'de Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Nisan'da taşındıkları evin tadilatının vergi mükelleflerine 2,4 milyon sterline (yaklaşık 3 milyon dolar) mal olduğu açıklandı.

Windsor Sarayı yakınlarındaki Frogmore Cottage, beş ev birleştirilerek genişletildi.

Evin iç dekorasyonunun masraflarının çift tarafından karşılandığı belirtiliyor.

2018-19 döneminde Hazine, Kraliçe 2'nci Elizabeth'e 82 milyon sterlin kaynak aktardı. Bu paranın 33 milyon doları Buckingham Sarayı'nın tadilatında kullanılacak.

Kraliçe'nin harcamaları

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kraliçe'nin geçen yılki harcamaları 67 milyon sterlin oldu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 41'lik bir artış anlamına geliyor.

Paranın büyük bölümünün yine Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesine ait diğer konutların tamirinde kullanıldığı belirtildi.

BBC muhabiri Jonny Diamond, kraliyet ailesinin harcamalarının kamuoyunda hassas bir konu olduğunu, Buckingham Sarayı'nın evin masraflarını bu yüzden açıkladığına dikkat çekiyor.

Muhabirimiz, "Şimdi çiftin neden Kensington Sarayı'ndan ayrıldığı ve bunu gerçekten çok istedilerse taşındıkları evin tadilatının masraflarını neden kendilerinin karşılamadığı sorulacak" dedi.

Çiftin 6 Mayıs'ta Archie adını verdikleri bir oğulları olmuştu.