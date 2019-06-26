Bernard Arnault: Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi

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Dünyada serveti 100 milyar doları aşanlar listesine bir isim daha eklendi: Fransız lüks markalar imparatorluğu LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.

Bernard Arnault, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi oldu.

Geçtiğimiz yıl serveti 32 milyon dolar artan Arnault'ın toplam serveti 100,4 milyar dolara ulaştı.

Arnault, 70'den fazla markayı içinde bulunduran holdingi LVMH'nin hızlı büyümesi sayesinde, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki 500 kişi arasında serveti en hızlı artan kişi oldu.

LVMH, bu yıl ekonomik eşitsizliklere karşı geniş protestolar düzenlenen Fransa'da ekonominin yüzde 3'ünden daha fazla kaynağa sahip.

Lüks markalar imparatorluğu

Çinli tüketicilerin Louis Vuitton cüzdanlar, Hennessy konyakları, Dom Perignon şampanyalar ve Tag Heuer marka saatlere olan iştahı, şirketin büyümesinde etkili oldu.

Arnault ailesinin servetinin kaynağı, ilk başta inşaat sektörüydü.

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Ancak Bernard Arnault 1985'te Christian Dior moda evini satın aldı, 3 yıl sonra da LVMH'nin kontrolünü eline geçirdi.

70 yaşına geldiğinde dünyanın en büyük lüks tüketim ağına sahipti ve Avrupa'nın en zengin adamıydı. Portföyünde, dünyanın en ünlü alkollü içecek, moda ve seyahat markaları vardı.

Sanata yoğun ilgisi ile tanınan Arnault, Paris'te Louis Vuitton Vakfı Müzesi'ni kurmakla kalmadı, Andy Warhol ve Pablo Picasso'nun da aralarında olduğu efsane ressamların eserlerini koleksiyonuna kattı.

Nisan ayında Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangın sonrası, restorasyon çalışmalarına yüz milyonlarca Euro yardımda bulundu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bezos ve Gates'in 2001'de beraber çekilmiş bir fotoğrafı

Dünya en zengin insanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos.

Bezos, 2017'de Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates'i geçmişti.

Bloomberg'in verilerine göre, Bezos'un serveti 120 milyar dolara, Gates'inki ise 107 milyar dolara yakındı.

Ancak Jeff Bezos'un servetinin yarısını boşandığı eşi MacKenzie Bezos'a vereceği açıklanmıştı.

Bu durumda Bill Gates yeniden dünyanın en zengin insanı olacak, Bernard Arnault da sıralamada ikinci sıraya yükselecek.