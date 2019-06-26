ABD'de göçmenlere yönelik 4,5 milyar dolarlık yardım paketi Temsilciler Meclisi'nden geçti

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ABD'de, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ülkenin güney sınırındaki göçmenlere 4,5 milyar dolar insani yardım yapılmasına yönelik tasarıyı onayladı. Meksika sınırından geçmeye çalışırken yaşamını yitiren El Salvadorlu bir baba ve 2 yaşındaki kızının cansız bedenlerinin Rio Grande Nehri kıyısına vurduğu fotoğraf ise infiale neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisi, göçmenlere 4,5 milyar dolar insani yardım yapılmasına yönelik tasarıyı 195'e karşı 230 oyla onayladı. Ancak bazı Demokratlar da tasarıya karşı çıktı.

Beyaz Saray, Başkan Trump'a tasarıyı mevcut haliyle "veto etmesinin tavsiye edildiğini" açıkladı.

Tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi her halükârda kolay görünmüyor.

Senato'nun gündeminde farklı bir tasarı var.

Cumhuriyetçiler sınır güvenliğiyle ilgili kurumların yetkilerinin artırılmasından yana.

Demokratlar ise Meksika sınırına duvar inşasına ve göçmenlere yönelik baskınlara karşı çıkıyor.

Trump'ın 'sıfır tolerans' politikası eleştiriliyor

Son günlerde çok sayıda göçmen ABD-Meksika sınırdan geçmeye çalışırken yaşamını yitirmiş, Teksas eyaletinde sınır güvenlik tesisinde tutulan 300'den fazla göçmen çocuğun korkunç koşullar altında yaşadığı haberleri tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de duyurduğu göçe karşı "sıfır tolerans" politikası nedeniyle, göçmen çocukları ailelerinden zorla koparmakla suçlanıyor. ABD sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan ve gözaltına alınan göçmenlerin çocukları, sınırda hükümete ait tesislerde tutuluyor.

İnsan hakları aktivistleri, sınır güvenlik görevlilerinin göçmen çocukları insani olmayan koşullarda tuttuğunu söylüyor.

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Bebek ve çocukların da aralarında olduğu göçmenlerin sınırdan geçmeye çalışırken yaşamını yitirdiği haberleri de, Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor.

İnfial yaratan fotoğraf

Son olarak El Salvadorlu baba Oscar Alberto Martinez ve 2 yaşındaki kızı Valeria'nın cansız bedenlerinin Rio Grande nehri kıyısına vurduğu görülen bir fotoğraf infiale neden oldu.

Fotoğraf, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin Bodrum kıyısına vuran bedeninin fotoğrafı ile özleştirildi.

Telif hakkı Getty Images Image caption El Salvadorlu baba Oscar Alberto Martinez ve 2 yaşındaki kızı Valeria'nın Rio Grande Nehri'ndeki cansız bedenleri

Gazeteciler ve insan hakları savunucuları uzun süredir bu merkezlere erişimlerine izin verilmediğinden şikayetçiydi. Ancak kısa süre önce Teksas eyaletinde bir yargıç, bir grup avukatın Clint şehrinde çocukların tutulduğu bir merkeze girmesine izin verdi.

Avukatlar, çocukların burada dehşet verici koşullarda tutulduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan bir avukat, bu "korkunç hücrelerde" 10 yaşın altındaki çocukların bebeklerin bakımını üstlendiği, kalabalıktan çocukların nefes almakta zorlandığını, yemek yedikleri ve uyudukları odaların ortasındaki açık tuvaletleri kullanmaya mecbur kaldıklarını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Teksas'taki Clint kampındaki göçmen çocukların kirli ve sağlıksız koşullarda tutulduğu söyleniyor.

'Çocuk istismarı'

Tepkiler sonrası bu çocuklar söz konusu merkezden çıkarılarak başka yere alınsa da, Salı günü çocukların günler sonra aynı yere geri getirildiği ortaya çıktı.

Demokrat Partili ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaşananları "çocuk istismarı" olarak nitelerken, en üst düzey Cumhuriyetçi üye Kevin McCarthy ise Demokratları "krizi çözmek için haftalarca kılını kıpırdatmayıp sonra tamamen siyasi ve yanlış bir yasal değişikliği öne sürmekle" suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump da, yardım paketini veto edeceğini söylemişti.

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Teksas'taki ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ni vekaleten yöneten komutan John Sanders ise istifa edeceğini açıkladı.

Sanders'ın yerine Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun başındaki Mark Morgan gelecek.