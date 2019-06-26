Telif hakkı Twitter/Sea-Watch Italy

Akdeniz'de kurtarılan 42 göçmenle 2 haftadır İtalya'da güvenli bir limana demirlemesine izin verilmesini bekleyen Sea Watch adlı yardım gemisi, Lampedusa adasına yanaşmayı deniyor.

İtalya kara sularına giren gemi, polisin "Dur" ihbarına uymayarak Lampedusa limanına ilerliyor.

Limanda ise güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Bugün geminin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sea Watch'un izinsiz de olsa Lampedusa adasına yanaşmayı deneyeceği duyurulmuştu.

İtalya'nın göç karşıtı popülist hükümetinin bu ay kabul ettiği "2. güvenlik kararnamesi", izinsiz olarak İtalyan kara sularına giren gemilerin el konulmasını öngörüyor. 50 bin euro'ya kadar para cezası eşliğinde...

Bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait olan Hollanda bandıralı Sea Watch'un 14 gün önce denizden kurtardığı 53 göçmenden 11'i sağlık durumları kötüye gitti. Bu göçmenler gemiden alınarak İtalya'ya getirildi.

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemideki diğer 42 kişi içinse çözüm bulunamadı.

Sea Watch'un İtalya'ya yanaşmasına izin verilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunulmuştu. Ancak AİHM dün aldığı kararla Sea Watch'ın bu talebini reddetti.

AİHM'in bu kararı üzerine Sea Watch sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Denizden kurtarılan kişilere, bu sabah AİHM'in talebimizi reddetme kararını ilettik. Çaresiz vaziyetteler. Kendilerini terk edilmiş hissediyorlar. Bunu, Avrupa'nın kendilerine insan haklarını reddetmesi olarak algıladıklarını söylediler" denildi.

Telif hakkı Twitter/Sea-Watch Italy Image caption Sea Watch 3 gemisinin rotası

Bu açıklamadan birkaç saat sonra, yine Sea Watch sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; İtalya'dan izin çıkmasa da kaptanın yanaşmayı deneyeceği duyuruldu. Sea Watch mesajında, "Yeter, giriyoruz. Provokasyon için değil, gerekli olduğu için, sorumluluk adına" denildi.

Mesajda, geminin günlerdir İtalyan kara sularının hemen dışında beklemedeyken çizdiği rotayı gösteren bir harita ile haritanın üzerine yazılmış "Basta" (Yeter) ifadesinin yer aldığı bir görüntü de paylaşıldı.

Telif hakkı Twitter/Sea-Watch Italy

Kaptan: Riskin farkındayım

Geminin kaptanlığını yapan 31 yaşındaki Almanya vatandaşı Carola Rackete de, "Lampedusa Limanı'na girmeye karar verdim. Karşı karşıya olduğum riskin farkındayım ama gemideki 42 kişi tükenmiş durumda. Onları güvenli bir yere taşıyorum" dedi.

Sea Watch'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14 gündür hiçbir siyasi ve hukuki çözüm bulunamadı. Avrupa bizi yalnız bıraktı. Kaptanımızın başka seçeneği yok" denildi.

Geminin izinsiz olarak İtalya'ya yanaşması durumunda olası yaptırımların ve hukuki sürecin masraflarının karşılanması için de sosyal medyada bir bağış kampanyası başlatıldı.

@seawatch_intl tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin If our captain Carola follows the law of the sea, that asks her to bring the rescued people on the #SeaWatch3 to a safe port, she might face heavy sentences in Italy.



Help Caro to defend human rights, donate for her legal defense:



DE93 4306 0967 1239 3243 00 pic.twitter.com/ra5VN0VYAg — Sea-Watch International (@seawatch_intl) 26 Haziran 2019

Sea Watch sosyal medya hesapları üzerinden banka hesap numararını paylaşarak "Kaptanımız Carola deniz kanununa uyarak Sea Watch 3 gemisindeki kurtarılan kişileri güvenli bir limana taşırsa, İtalya'da ağır cezalarla karşılaşabilir. Carola'ya insan haklarını savunmasında yardım edin, hukuki savunması için bağışta bulunun" denildi.

Sol muhalefet ve kiliseden göçmenlere destek

İtalya'da sol muhalefet partilerinden bazı milletvekili ve yöneticiler de Sea Watch gemisinin yanaşmayı planladığı Lampedusa adasına giderek destekte bulunacağını açıkladı.

İtalya'nın Sicilya adasından kuzeydeki Torino kentine kadar birçok yerde de günlerdir Sea Watch gemisindeki göçmenlere destek gösterileri yapılıyor ve hükümetin "kapalı limanlar" politikası protesto ediliyor.

Torino Başpiskoposu Cesare Nosiglia da hükümet izin verirse bu göçmenleri kendilerinin kabul ederek devlete yük olmadan kilise gelirleriyle ağırlayabileceklerini söylemişti.