Telif hakkı Reuters Image caption Sea-Watch 3 gemisi

Kurtardığı göçmenlerle 2 hafta boyunca Akdeniz'de bekletildikten sonra sonunda izinsiz olarak dün İtalya kara sularına giren yardım gemisi Sea-Watch 3, limana yanaşma izni verilmemesi nedeniyle geceyi yine denizde geçirdi. İtalya'nın Sea-Watch 3'e yaptırım uygulaması ihtimaline karşı internette başlatılan bağış kampanyasında 24 saatten kısa sürede 100 bin Euro'nun üzerinde para toplandı.

12 Haziran'da, Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan 53 göçmeni kurtaran gemi, İtalya'nın Lampedusa adası açıklarına doğru ilerlemişti.

Gemideki 11 kişi acil tıbbi yardıma ihtiyaç duydukları için İtalya'ya kabul edilmişti.

Ancak İtalya'nın yeni "güvenlik kararnamesi", izinsiz olarak kara sularına giren gemilere yaptırımlar öngördüğü için Sea-Watch 3, diğer 42 göçmenle birlikte günlerce uluslararası sularda güvenli liman açılmasını beklemişti.

14 günlük bekleyişin sonunda geminin Alman kaptanı Carola Rackete, gemideki insanların güvenliğini daha fazla garanti edemeyeceği gerekçesiyle dün İtalya'nın koyduğu yasağı delerek limana yanaşma girişiminde bulundu.

Almanya merkezli Sea Watch örgütünün İtalya Sözcüsü Giorgia Linardi de gemide intihar vakaları yaşanması riskinin bulunduğunu belirtti ve bu insanların hayatını kurtarmanın her türlü yaptırımdan daha önemli olduğunu vurguladı.

İtalya'nın göç karşıtı popülist hükümetinin bu ay kabul ettiği "2. güvenlik kararnamesi" uyarınca Sea Watch, izinsiz olarak İtalyan kara sularına girdiği gerekçesiyle 50 bin euro'ya kadar idari para cezası ve gemiye el koyulması riskiyle karşı karşıya. Geminin kaptanı da hapis cezası alabilir.

Telif hakkı EPA Image caption İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

Salvini: Turiste ihtiyacımız var, kanunsuzlara değil

Geminin İtalyan kara sularına girmesinin üzerinden yaklaşık 24 saat geçmişken İtalya limana yanaşma izni vermedi. 2 haftadan uzun süredir denizde bekleyen 42 göçmen ile geminin mürettebatı dün geceyi de denizde, Lampedusa limanına birkaç mil mesafede geçirdi.

İtalya hükümeti, Sea Watch'a taviz verme niyetinin olmadığını gösteren sert açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının gemilerine limanları kapama politikasının mimarı olan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea Watch örgütünü "siyasi savaş yürütmekle" suçladı. Salvini "Gemiye el koyulur ve mürettebat tutuklarınırsa bundan ancak memnun olurum" dedi.

Aşırı sağcı lider ayrıca "Lampedusa ve İtalya'nın para harcayan turistlere ihtiyacı var, bizim bakmak zorunda olduğumuz kanunsuzlara değil" ifadelerini kullandı.

İtalya hükümeti, Sea Watch'un Almanya'ya kayıtlı bir örgüt olması ve geminin Hollanda bayrağı taşıması nedeniyle bu ülkelere de sorumluluk almaları çağrısı yapıyor. İtalya AB'yi de göç konusunda kendisini yalnız bırakmakla suçluyor.

'Limanlar açılsın' gösterileri

Öte yandan sol kanattaki muhalefet partileri ve Katolik Kilisesi'nden ise hükümete eleştiri ve göçmenlere destek eylemleri geldi. İtalya'nın birçok kentinde hükümete "Limanları açın" mesajı verilen gösteriler düzenleniyor.

Muhalefet, Salvini sivil toplum kuruluşlarını hedef alırken ülkeye başka bot ve teknelerle göçmen girişlerinin sürdüğünü de vurguluyor ve hükümeti şov yapmakla suçluyor.

Sosyal medyadaki bağış kampanyalarına da binlerce kişi katılarak 24 saatten kısa sürede 100 bin euro'nun üzerinde bağış yaptı. Sea Watch italya Sözcüsü Giorgia Linardi, "Salvini bizi finanse etmiş oldu, hiç almadığımız kadar bağış aldık, internet sitemiz çöktü. İçişleri Bakanı'na teşekkür ederiz" dedi.

İtalya basını: 'Bastır Kaptan'

Sea Watch gerilimi bugünkü İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında yer aldı.

La Repubblica manşetten "Bastır Kaptan" başlığını atarak Sea Watch kaptanı Carola Rackete'ye destek verdi. Gazetedeki bir yorum yazısında da Kaptan, sivil itaatsizlik eylemi nedeniyle övüldü.

Il Manifesto gazetesi de, Salvini'nin de destekçileri tarafından "kaptan" olarak anılmasına üstü kapalı gönderme yaparak Rackete'nin fotoğrafının üzerine "Kaptan, benim kaptanım" manşetini attı.

İtalyan Katolik Kilisesi yönetiminin gazetesi Avvenire de hükümetin gemiye liman açmamasını eleştirerek "İnsanlık dışı blokaj" manşetiyle çıktı.

Sağ yayın çizgisine sahip gazeteler ise Sea Watch gemisinin İtalya yasalarını ihlal ettiğini vurgulayarak hükümetin politikasını destekler başlıklar attı.

İtalya kara sularına izinsiz giren ve 42 göçmeni taşıyan yardım gemisi Lampedusa açıklarında bekletiliyor