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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferine başyazılarından birini ayıran Economist, "Demokrasi karşılık verdi" başlıklı makaleye "Neye oynadığını sanıyordu ki?" diye sorarak başlıyor.

Dergi "Türkiye'nin otokratik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin seçim denetim kurumunu, partisinin Mart ayında kaybettiği belediye başkanlığı seçimini iptale zorladığında net bir fiyasko gibi görünüyordu" diyor.

Seçmenlerin, 31 Mart'a kıyasla daha da büyük bir farkla İmamoğlu'na destek verdiğine dikkat çeken Economist "Türkiye'de demokrasi hasta olsa da, henüz ölmedi" diyor.

"İmamoğlu'nun önündeki yolda bir sürü engel var" diyen dergi, Erdoğan'ın "hiç şüphesiz başarılı bir İstanbul Belediye Başkanı'nın destek alacağından korkacağını" söylüyor.

'İstanbul halkı değişim istediğini gösterdi'

Economist, "İmamoğlu'nun adının şimdiden cumhurbaşkanı adaylığı için geçtiğini ve Erdoğan'ın da 1990'lardaki belediye başkanlığını bir sıçrama tahtası olarak kullandığını" vurguluyor. Dergi şöyle devam ediyor;

"Erdoğan için o günler çok geride kaldı. İstanbul halkı değişim istediğini net bir şekilde gösterdi. Cumhurbaşkanı ülkesine bir yük olmaya başladı. Muhaliflerine yaptığı baskı, AB'yle ilişkileri zehirledi ve Türkiye ile hemen kapısındaki dev, zengin ekonomi arasındaki yatırım ve ticaret fırsatlarını boğdu. Rus hava savunma teknolojisi satın alma kararı, Türkiye'nin en önemli NATO müttefiki ABD'yi öfkelendirdi."

Economist olası Amerikan ambargolarının "büyük ölçüde cumhurbaşkanı nedeniyle, zaten kırılgan olan Türk ekonomisine darbe vuracağını" söylüyor.

Dergi, "Kontrolden çıkmasına izin verilen bir kredi patlaması nedeniyle, Türk lirası değerinin yüzde 40'ını kaybetti. Cumhurbaşkanı, yüksek faizin enflasyonu yükselteceğini söylüyor, ekonomistlerin düşünmeden reddettiği tuhaf bir görüş bu." diyor.

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'Hükümet, İmamoğlu'nun hayatını zorlaştırabilir'

Economist, enflasyonun yüzde 20'lerde seyrettiğini vurguluyor ve "Aynı zamanda damadı olan maliye bakanından sağlam bir tavsiye alması ihtimali de düşük" diyor.

"Merkezi hükümetin İmamoğlu'nun hayatını zorlaştırabileceğini" söyleyen dergi, AKP'nin 39 ilçe belediyesinin 25'ini ve belediye meclisindeki çoğunluğu kazandığını hatırlatıyor ve "bunun çok da zor olmayacağını" kaydediyor.

Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'un bütçesiyle oynayabileceğini, bürokrasiyle İmamoğlu'nun elini kolunu bağlayabileceğini ve hatta yasal bir bahaneyle kovuşturma başlatabileceğini" aktarıyor.

"Cumhurbaşkanı'na aksi tavsiye verilmeli" diyen Economist, 'Türkiye'nin ticaret ve turizm merkezi İstanbul'a zarar verecek her şeyin, ülkenin tümüne zarar vereceğini' belirtiyor. Başyazı şu satırlarla sona eriyor;

"Ancak Erdoğan'ın iktidarda olduğu gerçeği ortada. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önemli bir çoğunlukla kazandı. Milliyetçi müttefikleri MHP'yle birlikte parlamento çoğunluğuna sahip. Dört yıl daha seçim yok. Kısa vadede değişim AK Parti'nin içinden gelmek zorunda. Buna yönelik bazı işaretler de var. Dedikodulara göre Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti ya da partiler kurmayı değerlendiriyor. İmamoğlu'nun başarısı, kararlılıklarını güçlendirmiş olmalı."