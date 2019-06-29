40 göçmenle denizde bekletilen Sea Watch gemisi izinsiz limana yanaştı, kaptan gözaltına alındı

Telif hakkı Reuters Image caption Carola Rackete gözaltına alınırken

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen Sea-Watch 3 yardım gemisi, dün gece izinsiz olarak İtalya'nın Lampedusa limanına yanaştı. 40 göçmen günler sonra karaya çıkabilirken geminin 31 yaşındaki kaptanı Carola Rackete gözaltına alındı.

Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan 53 kişiyi 12 Haziran'da kurtaran Sea-Watch 3 gemisi, o tarihten bu yana güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamamıştı.

Almanya merkezli Sea Watch örgütü, 12 Haziran'daki kurtarma operasyonundan bu yana İtalya'nın yanı sıra Malta, Fransa, Hollanda, Almanya ve AB kurumlarıyla temasa geçtiklerini ancak hiçbir çözüm sunulmadığını belirtiyordu.

Yaklaşık 2 hafta boyunca İtalya açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemi geçen Çarşamba günü gemideki durumun kritik bir hal aldığı gerekçesiyle izinsiz olarak İtalyan karasularına girmişti.

İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşmayı deneyen gemi, limana birkaç mil mesafede durdurulmuştu. İtalyan hükümeti, karasularındaki geminin limana girişine izin vermiyordu. Yalnızca 13 kişi acil tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları için gemiden tahliye edilmişti.

Sea-Watch 3'ün 31 yaşındaki Alman kaptanı Carola Rackete, dün yaptığı açıklamada 40 göçmen ve 22 mürettebatı taşıyan gemideki durumun gittikçe vahim bir hal aldığını ve intihar vakalarını önlemeye çalıştıklarını söylemişti.

Yaklaşık 60 saat boyunca İtalyan kara sularında bir liman açılmasını bekleyen Rackete, bu süre boyunca hiçbir çözüm önerisi sunulmadığı gerekçesiyle sonunda dün gece izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaştı.

Rackete, "Hala bir çözüm bekliyoruz ama ufukta görünen bir şey yok. Bu yüzden limana kendim girme kararı aldım" dedi.

Sea Watch örgütünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da, "Yeter! Şu anda Sea-Watch 3 Lampedusa limanına giriyor. Acil durum ilan etmemizin üzerinden neredeyse 60 saat geçti. Hiç kimse kulak asmadı. Hiç kimse sorumluluk almadı. 40 kişiyi güvenliğe taşıma görevi yine bize düşüyor, Kaptanımız Carola Rackete ve mürettebatına düşüyor" denildi.

Sea-Watch 3 gemisi bu açıklamalardan kısa süre sonra izinsiz şekilde Lampedusa limanına yanaştı ve 40 göçmen sabaha karşı karaya çıkabildi.

Kaptan Rackete ise limana yanaşmasına izin vermeyen "bir savaş gemisine direniş göstermek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Salvini: Kanun kaçağı kaptan, korsan gemi

Rackete gözaltına alınırken limanda bekleyen bir grubun kendisine destek gösterisi yaptığı görüldü. Sosyal medyada da Sea Watch ve kaptana destek mesajları geliyor.

Sivil toplum kuruluşlarının yardım gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikası yürüten Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Twitter'a yazdığı mesajda kaptanın gözaltına alınmasını kutladı.

Salvini, Sea-Watch 3 gemisini "korsan gemi" diye niteledi ve "Kanun kaçağı kaptan gözaltında. Korsan gemi ele geçirildi. Yabancı sivil toplum kuruluşuna büyük para cezası. Tüm göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. GÖREV TAMAMLANDI" dedi.

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Salvini, geminin Hollanda bandıralı olması nedeniyle Hollanda hükümetini de "tiksindirici" biçimde davranmakla itham etti.

Salvini'nin mimarı olduğu "2. güvenlik kararnamesi" uyarınca Sea Watch, izinsiz olarak İtalyan karasularına girdiği gerekçesiyle 50 bin euro'ya kadar idari para cezası ve gemiye el koyulması riskiyle karşı karşıya.

Geminin kaptanına da "bir savaş gemisine direniş ya da şiddet eyleminde bulunmak" suçlaması yöneltiliyor. Kaptanın suçlu bulunması halinde 3-10 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtiliyor.