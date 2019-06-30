Akar’dan Libya’da Hafter güçlerinin tehdidine ‘Bedeli ağır olur’ yanıtı

Telif hakkı AFP

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Ulusal Ordu'nun başındaki General Halife Hafter'ın sözcüsünün Türkiye'yi 'düşman hedef görmekle' tehdit etmesine yönelik sözlerine tepki gösterip "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" dedi.

G20 zirvesinin düzenlendiği Japonya'da Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan Akar, "Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" diye konuştu.

Hafter güçleri Libya'da Trablus'a gerçekleştirilen saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybetti.

Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Türk hedeflerinin düşman hedefler olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını iddia etmişti.

Mismari ayrıca Türkiye'ye ait bir insansız hava aracığının düşürüldüğünü öne sürmüştü.

Telif hakkı AFP Image caption Türkiye, Trablus merkezli hükümeti destekliyor.

Hafter, "Türkiye ve Katar, militanların lehine müdahale ediyor. Türkiye, Trablus savaşına denizden, havadan ve karadan müdahale ediyor" dedi.

Libya Ulusal Ordusu, ülkenin doğusu ve güneyinin büyük bir kısmını kontörlünde bulunduruyor. Ordu, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine karşı savaşıyor.

AFP'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğini 20 Haziran'da da dile getirmiş ve 'yapılan askeri işbirliği anlaşması' kapsamında hükümete 'silah temin edildiğini' söylemişti.

Gazetecilere açıklamasında Erdoğan, Türkiye'nin desteğinin Trablus hükümetinin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter'e karşı mücadelesinde sahada 'denge oluşturduğunu' ifade etmişti.