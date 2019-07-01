Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin 6 Türk vatandaşını bir süre alıkoyması, bu ülkedeki iç karışıklığı ve devam eden çatışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

Halife Hafter'in 2014 yılında başlattığı "Onur Operasyonu" devam ediyor.

Hafter'e bağlı güçler, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

Libya'nın doğusu Hafter'in kontrolünde.

Trablus'taki hükümet ise Birleşmiş Milletler ve uluslararası camianın büyük bölümünün desteğini almış durumda.

İkiye bölünmüş görünen ülkedeki son durumu ve Türkiye'nin konumunu, BBC Arapça Servisi'nden Issam Ikirmawi'ye sorduk.