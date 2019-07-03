ABD ve İran neden birbirine düşman?
- 3 Temmuz 2019
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BBC News Türkçe tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımının sonu
ABD ile İran'ın karşılıklı tehditleri ve askeri manevralarıyla Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor.
Ancak iki ülke arasındaki düşmanlık yeni değil. 1950'li yıllardan bu yana Washington - Tahran hattındaki gerilim zaman zaman sıcak çatışmaya, vekâlet savaşlarına ve darbelere yol açtı.
ABD ve İran'ın çalkantılı 70 yılı.
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BBC News Türkçe tarafından yapılan 2 numaralı Youtube paylaşımının sonu
BBC News Türkçe tarafından yapılan 3 numaralı Youtube paylaşımının sonu
BBC News Türkçe tarafından yapılan 4 numaralı Youtube paylaşımının sonu