ABD ve İran neden birbirine düşman?

ABD ile İran'ın karşılıklı tehditleri ve askeri manevralarıyla Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor.

Ancak iki ülke arasındaki düşmanlık yeni değil. 1950'li yıllardan bu yana Washington - Tahran hattındaki gerilim zaman zaman sıcak çatışmaya, vekâlet savaşlarına ve darbelere yol açtı.

ABD ve İran'ın çalkantılı 70 yılı.

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