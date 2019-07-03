Telif hakkı Getty Images Image caption Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen gösteride Carola'nın serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle izinsiz olarak İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşmasının ardından geçen Cumartesi gözaltına alınan Sea-Watch 3 gemisi kaptanı Carola Rackete, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Libya'dan yola çıkan 53 göçmeni kurtardıktan sonra 2 hafta boyunca güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamayan Rackete, sonunda İtalya'nın yasağını delerek kara sularına girmiş ve Lampedusa limanına yanaşmıştı. Rackete'nin yönetimindeki Sea-Watch 3 gemisi, limana yanaşmasını engellemeye çalışan bir polis teknesini sıkıştırmış, bu nedenle Rackete'ye "savaş gemisine direniş ya da şiddet eyleminde bulunma" suçlaması yöneltilmişti.

Geçen Cumartesi sabaha karşı Lampedusa limanına yanaşmasının ardından gözaltına alınan Rackete 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaydı.

Ev hapsinde tutulan Rackete, Salı günü Sicilya'da çıkarıldığı mahkemede beraat etti. İtalyan basınındaki haberlere göre davaya bakan ön duruşma hakimi, Rackete'nin "hayat kurtarma görevini yerine getirebilmek" adına kamu görevlisine direndiğine ve bunun suç sayılamayacağına hükmetti.

Öte yandan Rackete hakkındaki "yasa dışı göçe yardım etme" soruşturması ise sürüyor.

Salvini: Hakim cübbesini çıkarsın

Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikası yürüten ve günlerdir Rackete'ye karşı sert eleştirilerde bulunan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mahkeme kararına tepki gösterdi ve hakimi siyaset yapmakla suçladı.

Salvini sosyal medyada paylaştığı mesajlarda "İtalyan yargısı için, yasaları görmezden gelmek ve Mali Polis devriye teknesine çarpmak hapse girmek için yeterli sebepler değil… Siyaset yapmak isteyen hakim cübbesini çıkarıp seçimlere girsin" dedi.

Salvini, mahkeme tarafından suçsuz bulunsa da Rackete'yi "suçlu kaptan" diye nitelemeyi sürdürdü ve "Ulusal güvenliğimize tehdit teşkil eden suçlu kaptanı ülkesine geri yollamak için gerekli önlemler hazır. Almanya'sına dönecek. Orada bir İtalyan, Alman polislerin hayatına kast etse bu kadar hoşgörülü olmazlardı" dedi.

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Almanya vatandaşı Kaptan Carola Rackete, 12 Haziran'da 53 göçmeni kurtardıktan sonra 14 gün boyunca uluslararası sularda güvenli bir liman açılmasını beklemiş, liman izni çıkmaması üzerine de 26 Haziran'da İtalya'nın yasağına rağmen ulusal kara sularına girmişti.

İtalyan kara sularına girmesinin ardından da liman izni verilmeyen Sea-Watch 3 gemisi 2 günden uzun süre İtalya'nın Lampedusa limanına birkaç mil mesafede bekletilmişti. Sonunda Kaptan Rackete, gemideki durumun vahimleştiğini ve göçmenlerin intihara teşebbüs etmesinden endişe ettiğini belirterek geçen Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaşmıştı.

Sea-Watch 3 gemisi, bu sırada kendisini durdurmaya çalışan bir Mali Polis devriye teknesine sürtünmüştü.

Polis teknesine "direniş ya da şiddet eyleminde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alınan Rackete, bunun bir manevra hatası olduğunu, amacının polis teknesine zarar vermek olmadığını söylemiş ve özür dilemişti.