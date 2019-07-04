Viski fabrikası deposunda yangın: 45 bin varil viski yandı

ABD'deki Jim Beam viski fabrikasının Kentucky eyaletinde bulunan depolarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler iki depoyu sardı, depolardan biri tamamen yandı.

Yangında yaklaşık 45 bin varil viski zarar gördü. Her varilde 200 litre viski bulunuyordu.

İlk belirlemelere göre yangın yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

Yangında yaralanan olmadı.

Jim Beam sözcüsü Dan Cohen, yanan viskinin henüz çok "yıllanmamış" olduğunu, bu nedenle mevcut arzın etkilenmeyeceğini belirtti.

Bloomberg ise yangının firmaya zararının 300 milyon doları bulabileceği tahmininde bulundu.

Jim Beam'in Kentucky eyaletinde toplamda 3.3 milyon varil viski bulunan 126 deposu var.